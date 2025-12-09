30 tuổi, tôi bị hoãn cưới 3 năm chỉ vì lý do không thể chấp nhận được

Tôi gặp anh vào năm tôi 30 tuổi, đúng lúc tôi nghĩ trái tim mình đã chai sạn. Anh hiền, tử tế và chân thành. Tôi và anh đều có ý định kết hôn vì tuổi tác cũng không còn trẻ.

Nhưng rồi ông nội anh mất. Một mất mát lớn của gia đình, tôi hiểu. Tôi chăm sóc anh, động viên anh và cùng anh vượt qua quãng thời gian tang thương đó.

Điều tôi không ngờ là chuyện cưới xin của chúng tôi bị trì hoãn. Gia đình anh cho rằng nếu cưới trong 3 năm để tang là phạm phải điều kiêng kỵ lớn. Cha anh bảo “tổ tiên không cho phép con cháu làm vậy”.

Tôi bị hoãn đám cưới tận 3 năm với lý do thật khó chấp nhận (Ảnh minh họa: Sina).

Còn người yêu tôi lại thẳng thừng: “Em đừng coi đó là hủ tục. Đây là phong tục địa phương của anh, anh không thể làm khác”.

Tôi thấy nghẹn ở cổ. Tôi không chống lại tín ngưỡng hay truyền thống, nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao việc tôi làm vợ anh lại phải bị trì hoãn tận 3 năm.

Gia đình anh sợ phạm lệ làng, sợ xui rủi, sợ bị họ hàng dị nghị. Nhưng còn tôi thì sao, tuổi trẻ của tôi chẳng phải cũng là điều đáng trân trọng hay sao?

Tôi yêu anh, nhưng tình yêu không đủ để giải thích cho nỗi lo lắng âm ỉ cứ lớn dần theo từng ngày. Bạn bè tôi lần lượt có con. Còn tôi thì đợi. Đợi sốt ruột, đợi đến mức mất ngủ, đợi đến mức tự hỏi nếu 3 năm sau anh ấy đổi ý thì sao? Nếu chúng tôi không hợp nữa, đến lúc đó, tôi đã quá lứa rồi!

Chúng tôi dự định làm đám cưới vào cuối năm nay. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, chúng tôi cũng đã chụp ảnh cưới. Rồi đột ngột, tất cả dừng lại. Không một kế hoạch dự phòng, không một lời an ủi nào đủ lớn để làm tôi yên lòng.

Tang lễ qua khá lâu rồi, nhưng nỗi ngột ngạt thì còn đó. Tôi hỏi anh:

“Anh có nghĩ cho em không? Ba năm với em không phải quãng thời gian ngắn”.

Nhưng người yêu tôi cho rằng “chỉ 3 năm thôi, em không đợi được sao?”.

Ba năm với phụ nữ tuổi 30 là cả thanh xuân còn lại của một cuộc đời làm mẹ. Thời gian đó đủ để duyên tình đổi dời. Cũng là thời gian có thể khiến tôi từ một cô gái tươi trẻ trở thành người phụ nữ bị mang tiếng quá lứa, lỡ thì.

Mẹ tôi khuyên: “Nếu nó không cưới thì thôi con ạ. Chờ làm gì cho khổ”. Bạn bè thì chia phe, người nói tôi bị xem nhẹ, người lại bảo tôi nên tôn trọng truyền thống của nhà họ.

Một đêm, anh đưa tôi về nhà sau bữa cơm cùng nhóm bạn. Anh nắm tay tôi, nói rằng chúng tôi có thể có con trước, nhưng cưới thì nhất định phải qua 3 năm.

Tuần trước, tôi và anh lại tranh luận. Tôi nói không thể sống trong nỗi lo và sự chờ đợi không có bảo chứng. Anh nói tôi quá nặng về thời gian, rằng “nếu thật lòng yêu, chờ bao lâu cũng đáng, còn nếu không thì nên dừng lại”.

Tôi thật sự rất yêu anh, tôi cũng sợ bị anh bỏ. Tôi có nên đồng ý chuyện có con trước, sau đó đợi đủ 3 năm mới làm đám cưới không?