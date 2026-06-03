Cứu 3 người phụ nữ bị nước cuốn trôi trong cơn mưa ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 2/6, mưa lớn kéo dài khiến nước tại khu vực cống suối Dên (xã Phú Riềng, TP Đồng Nai) dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi 3 người phụ nữ cùng 2 xe máy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Phú Riềng phối hợp với xã Thuận Lợi khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Đến nay, cả 3 nạn nhân đã được cứu an toàn, một xe máy được đưa lên bờ; chiếc còn lại đang được tìm kiếm.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoà, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Riềng (bên trái) có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ (Ảnh: UBND xã Phú Riềng).

Tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Xuân Hoà, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Riềng và ông Nguyễn Danh Tùng, Chủ tịch UBND xã, đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra và kịp thời động viên các lực lượng cứu hộ.

Lãnh đạo chỉ đạo nhanh chóng và kịp thời đề xuất khen thưởng những người dân đã dũng cảm cứu người dân bị nước cuốn trôi.

Trước đó, chiều tối 2/6, không chỉ nhiều khu vực tại TP Đồng Nai xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều nơi tại TPHCM cũng xảy ra mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ gây ngập nặng.