TPHCM và Nam Bộ gia tăng mưa trong tháng 6

Ngày 3/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong tháng 6 mang đậm đặc trưng của mùa mưa với số ngày mưa tăng so với tháng trước.

Nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ; tuy nhiên, một số khu vực vẫn có thể xuất hiện những ngày nắng nóng cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, mưa sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tháng 6, với 17-23 ngày có mưa. Lượng mưa tăng so với tháng 5 và ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối, trong đó có những đợt mưa vừa đến mưa to.

TPHCM và Nam Bộ gia tăng mưa dông trong tháng 6 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nền nhiệt tại Nam Bộ cũng có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, một số nơi có thể chạm ngưỡng 35 độ C trong những ngày ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C.

Đài khí tượng cho biết, tháng 6 xuất hiện xen kẽ những ngày nắng và mưa dông. Dù không xảy ra nắng nóng diện rộng, thời tiết oi bức vẫn có thể xuất hiện cục bộ ở một số địa phương, đặc biệt vào thời điểm trước khi mưa dông hình thành.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông. Người dân và các địa phương cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Sự thay đổi liên tục giữa nắng nóng và mưa dông có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh tim mạch, hô hấp.

Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện trong tháng 6; gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.