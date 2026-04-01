Nắng nóng gia tăng trên cả nước, cường độ gay gắt hơn nhiều năm

Ngày 8/4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 3/4 đến nay, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng; một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Đáng chú ý, mức nhiệt cao nhất tại các khu vực trên phổ biến từ 36-39 độ C.

Riêng các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị từ ngày 6 đến 8/4 đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 39-40 độ C, có nơi trên 41 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ C.

Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Mường Tè (Lai Châu) 39,9 độ C; Phù Yên (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình) 40,2 độ C.

Theo ông Khiêm, vùng thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh, tiếp tục gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh tại các tỉnh miền Trung.

Ở khu vực phía Nam, lưỡi áp cao cận nhiệt đới vẫn bao trùm Tây Nguyên và Nam Bộ nên từ ngày 9 đến 13/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động ở mức 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong ngày 9/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ, xảy ra nắng nóng cục bộ tại vùng đồng bằng. Dự báo ngày 10-13/4, nắng nóng mở rộng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 9-14/4, khu vực Trung Bộ, trong đó từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai dự báo xảy ra nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C.

Riêng các tỉnh Nghệ An - Huế là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này với nhiệt độ phổ biến 39-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Ông Khiêm đánh giá, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng tại các khu vực ở mức cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ở cấp 2.

Ở mức này, nắng nóng đã bắt đầu gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người dân, cũng như các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Dự báo, từ sau ngày 14/4, nắng nóng tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

"Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế được dự báo cao hơn 1,5-2,5 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn 0,5-1,5 độ C”, ông Mai Văn Khiêm nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 4, nắng nóng sẽ gia tăng trên hầu khắp cả nước, với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

Từ khoảng tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt tại Bắc Bộ, Trung Bộ và tiếp tục gia tăng cường độ cho đến tháng 8. Sau đó, từ khoảng tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.