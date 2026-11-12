Ngày 12/11, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý người phụ nữ có hành vi chèo kéo du khách mua quạt, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với hướng dẫn viên du lịch tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thông tin liên quan đến đoạn clip phản ánh sự việc, Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh, khoanh vùng người liên quan.

Kết quả xác định người phụ nữ xuất hiện trong clip là H.T.T. (39 tuổi, quê Hưng Yên, hiện trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội).

Công an làm việc với bà T. (Ảnh: C.A.).

Cơ quan công an sau đó đã mời bà T. đến trụ sở làm việc, làm rõ nội dung phản ánh. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. về 2 hành vi.

Cụ thể, người phụ nữ bị phạt 750.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng, theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Ngoài ra, bà T. bị phạt 450.000 đồng về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong, theo điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung.

Tổng mức xử phạt đối với bà T. là 1,2 triệu đồng.

Bên cạnh việc lập biên bản xử phạt, Công an phường Hoàn Kiếm đã tuyên truyền, nhắc nhở người phụ nữ chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không tái diễn hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch thủ đô.

Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện trên địa bàn.