Xử lý người đàn ông đổ hàng loạt vỏ chai bia xuống sông Kẻ Vạn

Trưa 10/5, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân, thành phố Huế phối hợp các lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Q.C. (SN 1985, trú tại đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân) về hành vi đổ vỏ chai bia cũ xuống sông Kẻ Vạn.

Tại buổi làm việc, ông C. khai nhận thường xuyên sử dụng bia chai nên tồn đọng một số lượng lớn vỏ cũ. Do không đổi trả hoặc tiêu thụ được, khoảng 9h45 cùng ngày, người này đã mang toàn bộ vỏ chai bia ra phía sau nhà rồi đổ xuống sông Kẻ Vạn.

Hàng loạt vỏ chai bia trôi nổi trên sông Kẻ Vạn, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận người này đã đổ hơn 100 vỏ chai bia xuống sông. Ông C. buộc phải thuê người chèo đò trục vớt toàn bộ vỏ chai lên. Việc khắc phục phải hoàn thành trong ngày.

Ông Nguyễn Văn Kỷ, Trưởng bộ phận quản lý đô thị, thuộc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân cho biết sẽ lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với người vi phạm. Trong trường hợp ông C. không chấp hành việc thu hồi vỏ chai bia hoặc làm không kỹ, có những hành vi khác gây ảnh hưởng môi trường, phường Phú Xuân sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đổ vỏ chai bia xuống sông (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, hình ảnh một người đàn ông liên tục đổ các thùng chứa vỏ chai bia cũ xuống sông Kẻ Vạn, đoạn gần số 123 đường Lê Duẩn được người dân ghi lại. Sau khi xem nội dung clip nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước việc làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại hiện trường có hàng trăm vỏ chai bia nổi trên mặt nước kéo dài từ khu vực gần chân cầu Vạn Xuân đến cầu Kim Long, nguy cơ chảy ra sông Hương.

Ông C. phải thuê người chèo ghe trục vớt toàn bộ vỏ chai bia đã đổ xuống sông (Ảnh: Vi Thảo).

Đến khoảng 12h25 cùng ngày, có 2 người đã chèo ghe dọc sông Kẻ Vạn để vớt những vỏ chai đang trôi nổi. Riêng số vỏ chai đã chìm xuống đáy sông, cơ quan chức năng yêu cầu ông C. phải tìm cách trục vớt toàn bộ.

Ông T., một người dân sống cạnh bờ sông Kẻ Vạn cho biết khu vực này đang được nhà nước chỉnh trang, nâng cấp, xây bờ kè, giúp bộ mặt khu phố trở nên khang trang hơn. Do đó, hành vi vứt rác, vỏ chai bia cũ xuống sông là không thể chấp nhận.