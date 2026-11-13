Ngày 13/11, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã có văn bản gửi Công an thành phố Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến viên chức của đơn vị.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, thời gian gần đây xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin giả, sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến bác sĩ Nguyễn N.T.B., Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị xử lý tin bịa đặt về bác sĩ T.B. (Ảnh: Cao Tiến).

Qua rà soát, kiểm tra, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định các thông tin đang lan truyền là không đúng sự thật. Việc phát tán những thông tin này gây ảnh hưởng đến cá nhân bác sĩ B. và uy tín của bệnh viện.

Đại diện bệnh viện đề nghị Công an thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán nội dung sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Bệnh viện cũng đề nghị Công an thành phố Huế phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Bệnh viện Trung ương Huế cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan công an trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng đã có văn bản gửi Công an thành phố đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến ông N.T. , Giám đốc Sở này.

Liên quan sự việc, đại diện Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế cho biết đã phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp gồm: H.T.N.N. (SN 1999), N.T.T.B. (SN 1997), Đ.T.K.L. (SN 2003), N.P.T. (SN 2009), N.T.T.U. (SN 1998), cùng ở thành phố Huế.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế xin từ chức trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.