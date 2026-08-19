Xem xét chuyển trụ sở hải quan thành nơi làm việc của phường Bình Dương

Ngày 19/8, lãnh đạo phường Bình Dương khảo sát trụ sở Chi cục Hải quan khu vực XVI (tỉnh Bình Dương cũ) để đánh giá phương án bố trí nơi làm việc tập trung của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương.

Trụ sở Chi cục Hải quan khu vực XVI (Ảnh: UBND phường Bình Dương).

Đoàn công tác do ông Nguyễn Chí Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, làm trưởng đoàn.

Đoàn khảo sát thực tế tại trụ sở Hải quan khu vực XVI tại địa chỉ 439 đường Đồng Khởi, khu phố Hòa Phú 3 (phường Bình Dương), nhằm đánh giá hiện trạng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc bố trí trụ sở làm việc tập trung.

Theo UBND phường Bình Dương, việc sử dụng trụ sở Chi cục Hải quan khu vực XVI nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản công hiện có, hạn chế đầu tư mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phương án này được kỳ vọng giúp giảm số lượng, diện tích trụ sở phải duy trì, vận hành so với việc tiếp tục sử dụng phân tán các trụ sở cũ; qua đó tiết kiệm các khoản chi phí quản lý, điện, nước, bảo trì, sửa chữa và nhân lực phục vụ.

Bên cạnh đó, việc tập trung các cơ quan, đơn vị tại một địa điểm cũng tạo thuận lợi cho công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành; góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và tổ chức nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Lãnh đạo phường Bình Dương kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở Chi cục Hải quan khu vực XVI (Ảnh: UBND phường Bình Dương).

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Chí Trung yêu cầu phương án bố trí không gian, phòng làm việc phải được nghiên cứu kỹ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương đề nghị đơn vị thi công bám sát yêu cầu thực tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ.

Trước mắt, các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên, từng bước tạo cảnh quan xanh, sạch, đồng bộ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa không gian làm việc tập trung của phường vào hoạt động hiệu quả.