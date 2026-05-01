Xe khách chở quá 21 người, tài xế và chủ xe bị phạt gần 158 triệu đồng

Công an Hải Phòng cho biết, tối 29/4, tại Km82+788 Quốc lộ 5, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng dừng kiểm tra xe khách tuyến Hải Phòng - Lào Cai có cự ly vận chuyển trên 300km.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe khách biển số 24B-004.87 loại 42 chỗ đang chở tới 63 người, vượt quá 21 hành khách so với quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông xử lý xe khách chở vượt quá 21 người so với quy định (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo Công an thành phố Hải Phòng, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và đe dọa trực tiếp tính mạng hành khách.

Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng đã lập biên bản xử phạt cả lái xe và chủ xe. Trong đó, tài xế bị phạt 31,5 triệu đồng, chủ xe bị phạt 126 triệu đồng. Tổng mức xử phạt là 157,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu lái xe điều chuyển ngay số hành khách vượt quá sang phương tiện khác đủ điều kiện trước khi tiếp tục hành trình.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông. Người dân được khuyến cáo lựa chọn xe đủ chỗ, không chấp nhận tình trạng nhồi nhét hành khách, nhất là trong dịp nghỉ lễ.