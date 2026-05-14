Xe đầu kéo chuyển làn va chạm ô tô rồi rời khỏi hiện trường ở Tây Ninh

Ngày 14/5, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh xe đầu kéo chuyển làn gây tai nạn cho một ô tô khác trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Xe đầu kéo container chuyển làn ép ô tô con trên cao tốc (Ảnh: Đức Thịnh).

Theo nội dung clip, khoảng 15h30 ngày 13/5, ô tô con lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng về miền Tây.

Khi đến đoạn qua xã Bến Lức (Tây Ninh), xe đầu kéo container chạy cùng chiều phía sau bất ngờ lao lên, chuyển làn đột ngột và va chạm với ô tô con. Cú va chạm khiến ô tô con va vào dải phân cách.

Sau tai nạn, xe đầu kéo không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Ô tô con bị gãy kính chiếu hậu (Ảnh: Đức Thịnh).

Trao đổi với phóng viên sáng 14/5, anh H. - chủ phương tiện đồng thời là người đăng tải clip - cho biết, vụ tai nạn khiến ô tô của anh bị hư hỏng, gãy gương chiếu hậu.

Anh H. đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng và mong tài xế xe đầu kéo phối hợp với nhà chức trách để xử lý, bồi thường theo quy định.