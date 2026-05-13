Tây Ninh cảnh báo tình trạng học sinh nuôi Kuman Thong cầu may

Công an tỉnh Tây Ninh vừa đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền kỹ năng sống cho học sinh và cảnh báo nội dung liên quan đến búp bê Kuman Thong.

Theo công an, việc này nhằm giúp học sinh nhận thức đúng đắn, xây dựng niềm tin vào năng lực bản thân, đồng thời hiểu rõ tác hại của việc mua bán, nuôi dưỡng, thờ cúng búp bê Kuman Thong mang yếu tố mê tín dị đoan, trái quy định pháp luật.

Hình ảnh búp bê Kuman Thong (Ảnh: M.T.).

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện một số trường hợp học sinh tiểu học, THCS tham gia mua bán, sử dụng, thờ cúng búp bê Kuman Thong.

Kuman Thong có nguồn gốc từ Thái Lan, được đồn thổi có khả năng mang lại may mắn, tài lộc. Thời gian qua, hình thức mê tín này đã lan truyền đến Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động này có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực trong môi trường giáo dục như khiến học sinh lo âu, tin vào yếu tố tâm linh, không tập trung vào việc học tập, dành nhiều thời gian chăm sóc búp bê, ảnh hưởng đến gia đình, nhà trường và xã hội.

Công an khẳng định đây là hành vi mê tín dị đoan, bị các đối tượng xấu lợi dụng để câu lượt xem, tăng tương tác trên mạng xã hội nhằm trục lợi, tác động tiêu cực đến nhận thức của học sinh, phụ huynh và dư luận.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân, học sinh nâng cao cảnh giác, không tin theo, không tham gia mua bán, chia sẻ, lôi kéo người khác thực hiện các hành vi mê tín dị đoan dưới mọi hình thức.

Đồng thời, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội hoặc ngoài đời thực.