Vũng Tàu vận động hàng quán mở nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách

Ngày 23/4, UBND phường Vũng Tàu cho biết, vừa ban hành văn bản vận động các cơ sở kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Biển Vũng Tàu là địa điểm thu hút lượng lớn du khách vào cuối tuần và các ngày lễ (Ảnh: Nam Anh).

Theo UBND phường Vũng Tàu, trong những năm qua, địa phương luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Để tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Vũng Tàu thân thiện, văn minh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm cho du khách, UBND phường Vũng Tàu vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, đơn vị trên địa bàn tự nguyện hỗ trợ, tạo điều kiện cho du khách sử dụng nhà vệ sinh sẵn có một cách thân thiện và miễn phí.

Đồng thời, các cơ sở lắp đặt biển báo nhỏ gọn, trang trọng với dòng chữ “Nhà vệ sinh miễn phí/Free Toilet” tại vị trí dễ quan sát và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, tạo ấn tượng tốt về chất lượng dịch vụ.

UBND phường Vũng Tàu giao ban điều hành 42 khu phố tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tham gia; kịp thời ghi nhận, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu được giao vận động xã hội hóa việc lắp đặt bảng chỉ dẫn, đồng thời tích hợp vị trí các nhà vệ sinh miễn phí lên bản đồ Google Maps để thuận tiện cho du khách tra cứu.