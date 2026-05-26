Vụ người dân khốn khổ vì mùi hóa chất, nước thải: Xử phạt công ty

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 26/5, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, cho biết địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất Thiên Tường số tiền 45 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Theo quyết định xử phạt, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là bà Ngô Thị Chung (SN 1992), giữ chức vụ Giám đốc.

Công ty TNHH sản xuất Thiên Tường bị UBND xã Nghĩa Đồng xử phạt 45 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Đến thời điểm này, xã đã xử lý xong nội dung vi phạm liên quan đến môi trường, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các tồn tại. Đối với những nội dung khác, đoàn công tác của xã đang tiếp tục kiểm tra, rà soát tổng thể về giấy phép kinh doanh, đất đai, nhà xưởng và các vấn đề liên quan", ông Trung thông tin.

Theo lãnh đạo xã, địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về môi trường. Sau quá trình kiểm tra, nếu doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện theo quy định, địa phương sẽ xem xét đình chỉ hoạt động.

Cơ quan chức năng xã Nghĩa Đồng xác định Công ty TNHH sản xuất Thiên Tường đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về môi trường. Cụ thể, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy ra ngày 9/5.

UBND xã Nghĩa Đồng yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành việc nộp phạt theo quy định. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Người dân phản ánh tình trạng nước từ khu vực công ty chảy sang đất ở của hộ dân bên cạnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đó, như báo Dân trí đã thông tin, nhiều hộ dân sinh sống tại xóm Tân Bình, xã Nghĩa Đồng phản ánh tình trạng mùi hóa chất nồng nặc, nước thải và phế liệu nhựa phát sinh từ khu vực Công ty TNHH sản xuất Thiên Tường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Nhiều hộ cho biết mùi hắc xuất hiện thường xuyên khi cơ sở hoạt động sản xuất, trong khi nước thải và phế liệu nhựa có dấu hiệu phát tán ra khu vực dân cư, gây lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.