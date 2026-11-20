Theo người dân ở đối diện, vụ cháy bắt đầu vào khoảng hơn 23h ngày 19/11 kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Đến 8h30 sáng 20/11, lửa vẫn đỏ rực bên trong nhà xưởng. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa tại khu vực Nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy bên trong và lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, phía nhà máy không cho phép phóng viên tiếp cận hiện trường cũng như tác nghiệp tại khu vực nhà máy.

Do xung quanh kho được bao bọc bởi hàng cây xanh dày đặc, lực lượng chức năng đã phải đốn hạ nhiều cây để tiếp cận hiện trường và phục vụ công tác chữa cháy.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, sáng 20/11, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đã chính thức phát đi thông cáo báo chí thông tin về sự cố.

Theo đó vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/11 tại kho nguyên liệu của nhà máy (thuộc Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 1, xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Khu vực cháy có diện tích khoảng 20.000m2 với sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Đại diện Lee & Man Việt Nam cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ ứng phó và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để triển khai các biện pháp chống cháy lan.

Đến 9h sáng 20/11, các biện pháp ứng phó bước đầu đã phát huy hiệu quả, đám cháy cơ bản được kiểm soát, ngăn chặn thành công việc cháy lan sang các kho xưởng lân cận.

Theo công ty, tính đến thời điểm phát hành chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đối với tổn thất tài sản, công ty đang tiến hành kiểm tra, thống kê và đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế.

Thượng tá Lê Gia Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP Cần Thơ, cho biết, lực lượng chức năng đã huy động tổng lực để dập tắt vụ hỏa hoạn lớn trên diện tích hàng chục nghìn m2.

Theo đó, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động 29 phương tiện chữa cháy các loại cùng sự phối hợp chi viện của các lực lượng quân đội và các đơn vị liên quan. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng tập trung triển khai chiến thuật chống cháy lan, bao vây khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các kho xưởng khác và công trình lân cận.

Lý giải về những khó khăn trong quá trình dập lửa, đại diện PC07 TP Cần Thơ cho biết do chất cháy chủ yếu là giấy được đóng chặt, kết cấu phức tạp và diện tích lớn, việc tiếp cận sâu vào bên trong nguồn lửa gặp nhiều trở ngại.

Về phương án xử lý tiếp theo, lực lượng chức năng đang áp dụng chiến thuật chữa cháy theo chu vi - khống chế từ tất cả các cạnh của đám cháy. Đồng thời, lực lượng cứu hỏa huy động máy xúc, máy cẩu để bới móc, dập tắt từng phần nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguồn lửa.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế thành công. Tuy nhiên, do đặc thù chất cháy là giấy ép chặt nên công tác dập tắt hoàn toàn dự kiến sẽ còn kéo dài.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyến cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng khẩn trương dập tắt đám cháy một cách nhanh nhất và an toàn nhất.