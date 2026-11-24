Tối 24/11, Công an TP Hà Nội tiếp tục thông tin về vụ nổ tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội, khiến nhiều người thương vong.

Theo cơ quan chức năng, kết quả điều tra ban đầu xác định, số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Khí gas bị rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, sau đó gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ.

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường (Ảnh: Thành Đông).

Sáng cùng ngày, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các đơn vị tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến nay, 6 nạn nhân được xác định đã tử vong. Ngoài ra, có 10 người khác bị thương.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định.