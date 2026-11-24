Ngày 24/11, đại diện UBND xã Sông Ray (TP Đồng Nai) cho biết, địa phương đã hoàn tất quá trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng liên quan đến 15 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) cạnh hồ Sông Ray.

Báo cáo kết quả đã được gửi đến UBND TP Đồng Nai đúng thời hạn theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

Công trình xây trên thửa đất 477 tờ bản đồ số 90 cạnh hồ Sông Ray (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, sau một tuần làm việc, tổ công tác của UBND xã Sông Ray gồm một Phó Chủ tịch xã và các phòng, ban liên quan đã tiến hành rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng các công trình trên khu đất này.

Kết quả kiểm tra xác định, trong số 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 90 (tổng diện tích gần 4,4ha, thuộc nhóm đất nông nghiệp được bà Trần Thị Thanh Nhàn nhận tặng cho quyền sử dụng đất hầu hết vào tháng 10/2025), có 8 thửa đất trống và 7 thửa có công trình xây dựng. Một số công trình phụ tại đây đã vi phạm trật tự xây dựng.

Cụ thể, tại thửa đất số 426 và 473 (tờ bản đồ số 90) có công trình được xây dựng từ năm 2018. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024 và Nghị định 123/2024/NĐ-CP, quy định xem xét giữ lại công trình chỉ áp dụng đối với các vi phạm hình thành trước ngày 1/7/2014. Do đó, công trình trên không thuộc diện được miễn tháo dỡ. UBND xã Sông Ray sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với phần diện tích vi phạm.

Còn tại thửa đất số 477 (tờ bản đồ số 90) có diện tích 2.507,7m2 (trong đó có 150m2 đất ở nông thôn), có công trình xây dựng vào tháng 10/2024. Căn cứ Luật Đất đai 2024 và Luật Xây dựng 2014, công trình này thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, chủ sử dụng đất đã xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ, mái hiên, hồ bơi, nhà vệ sinh vượt quá phần diện tích đất ở được công nhận. Với vi phạm này, UBND xã Sông Ray cũng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Khu đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ bên hồ Sông Ray (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã ban hành công văn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai tại khu vực quanh hồ Sông Ray.

Văn bản nêu rõ, tại khu đất rộng khoảng 1,37ha thuộc 15 thửa đất (số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295) thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray do bà Trần Thị Thanh Nhàn đứng tên quyền sử dụng đất, có tình trạng xây dựng một số công trình mang dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích.