Vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết: Bình gas nằm lăn lóc giữa hiện trường đổ nát
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết ở Hà Nội. Bước đầu xác định có 2 người tử vong và 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu.
Sáng 24/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Đống Đa, TP Hà Nội, xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vào sáng cùng ngày.
Về số người thương vong và nguyên nhân dẫn tới vụ việc, nhà chức trách chưa công bố.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ nổ, một vài cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Tuyết bị đổ sập một phần. Tại hiện trường bước đầu xác định có người bị thương.
Người dân cho biết họ nghe tiếng nổ rất lớn nhưng chưa thể xác định nguồn gây nổ. Nhiều người ở xa hiện trường chia sẻ họ nghe tiếng nổ như tiếng sấm.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm cứu nạn, giải quyết sự việc, điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Phố Nguyễn Văn Tuyết thuộc phường Đống Đa, Hà Nội, là tuyến phố dài khoảng 840m. Phố kết nối với đường Tây Sơn và phố Yên Lãng.
Ngày 18/01/2025, tại đây chính thức khai trương phố ẩm thực, tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê.