Địa điểm xảy ra vụ nổ (Ảnh: Trần Thanh).

Sáng 24/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Đống Đa, TP Hà Nội, xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vào sáng cùng ngày.

Về số người thương vong và nguyên nhân dẫn tới vụ việc, nhà chức trách chưa công bố.

Hiện trường tan hoang nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trịnh Ngọc Chi).

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ nổ, một vài cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Tuyết bị đổ sập một phần. Tại hiện trường bước đầu xác định có người bị thương.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu (Ảnh: Hoa Đặng).

Người dân cho biết họ nghe tiếng nổ rất lớn nhưng chưa thể xác định nguồn gây nổ. Nhiều người ở xa hiện trường chia sẻ họ nghe tiếng nổ như tiếng sấm.

Một phần cửa hàng đổ sập (Ảnh: Trịnh Ngọc Chi).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm cứu nạn, giải quyết sự việc, điều tra nguyên nhân vụ nổ.