Việt Nam và Jordan tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

Chiều 12/11, tại cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước diễn ra trong thời điểm rất quan trọng, đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2025).

Hai nước cần thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức mới

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein (Ảnh: Hải Long).

Tại cuộc hội kiến, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định rất coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này, đồng thời nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của giai đoạn hiện nay đối với quá trình phát triển của hai đất nước, hai dân tộc.

Quốc vương mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc.

Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo thống nhất trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, Việt Nam và Jordan cần thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể cần triển khai trong thời gian tới như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh và tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và thiết bị y tế, dược phẩm, năng lượng, du lịch…

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các tổ chức khu vực ở Trung Đông.

Triển khai có hiệu quả các kết quả thực chất của chuyến thăm

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein (Ảnh: Hải Long).

Để triển khai có hiệu quả các kết quả thực chất của chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo thống nhất hai bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của nhau.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Về hợp tác nông nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tìm kiếm các mô hình hợp tác mới để nâng cao tính hiệu quả, giảm thiểu chi phí sản xuất như triển khai các dự án xuất khẩu tại chỗ, cho biết đây là mô hình đã được Việt Nam triển khai thành công tại một số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên cần sớm trao đổi cụ thể về hướng hợp tác này. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị phía Jordan tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal.

Quốc vương Jordan cho biết hai nước có thể triển khai các dự án hợp tác chung cũng như hợp tác ba bên nhằm nâng cao hiệu quả dự án.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch, y tế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý…

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mở rộng hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên, học bổng, du lịch và văn hoá để thế hệ trẻ hai dân tộc hiểu biết và gắn bó hơn.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Jordan.

Nhân dịp này, qua Quốc vương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời thăm hỏi và nhắc lại lời mời lãnh đạo lưỡng viện Jordan sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện giữa hai nước.