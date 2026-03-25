Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Nga mở rộng đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên

Thứ tư, 25/03/2026 - 19:30

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Yevtushenkov - Nhà sáng lập Công ty cổ phần đại chúng AFK Sistema, Nga (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 25/3 (giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo AFK Sistema - Tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga; và Tổng công ty Đường sắt Nga.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp Nga mở rộng đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên

Làm việc với Chủ tịch AFK Sistema, ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, và các cộng sự của Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc AFK Sistema nhanh chóng làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam để triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian qua; đề nghị AFK Sistema đầu tư nhiều hơn nữa, đa dạng và tập trung hơn nữa, hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thông tin về chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác trên các lĩnh vực mà Liên bang Nga, trong đó có Tập đoàn AFK Sistema, có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân, viễn thông, thị trường tài sản mã hóa, thúc đẩy khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian làm việc, Chủ tịch Vladimir Petrovich Evtushenkov nhắc lại ấn tượng tốt đẹp sau chuyến thăm Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ tiếp vừa qua; khẳng định Tập đoàn AFK Sistema sẽ hợp tác đầu tư tại Việt Nam, góp phần cùng Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số trong thời gian tới.

Theo ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Tập đoàn AFK Sistema đang quan tâm, mong muốn Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện cho Tập đoàn hoàn thiện các thủ tục để mở pháp nhân Việt Nam và văn phòng tại Hà Nội; triển khai dự án Nhà Moskva tại Hà Nội, các dự án đường sắt đô thị; tạo điều kiện thuận lợi cho liên doanh giữa AFK Sistema và các đối tác Việt Nam triển khai thí điểm các dự án cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia, CameraAI, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo.

AFK Sistema cũng mong muốn hợp tác dài hạn với các nhà máy ở Việt Nam để sản xuất các loại dược phẩm Việt Nam có nhu cầu; hợp tác với các nhà máy sản xuất máy biến áp của Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất một số sản phẩm mới mà Việt Nam chưa làm chủ công nghệ; tham gia các cơ chế, dự án thí điểm về công nghệ tài chính và tài sản số…

Hoan nghênh Tập đoàn AFK Sistema khẳng định sẽ đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết các dự án mà AFK Sistema quan tâm rất phù hợp với kế hoạch phát triển của Việt Nam. Các cơ quan của Việt Nam đã và đang phối hợp với các đối tác, trong đó có đối tác Nga để triển khai.

Ngay sau đây Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam tích cực phối hợp để AFK Sistema tham gia, triển khai các dự án trên tinh thần tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và bảo đảm hiệu quả đầu tư; đề nghị AFK Sistema làm việc chặt chẽ, tích cực với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương của Việt Nam để thúc đẩy các dự án.

Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược

Trong cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD), ông Oleg Belozyorov, Tổng Giám đốc RZD cho biết RZD là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh thu năm 2025 đạt khoảng 34,5 tỷ USD, có chức năng quản lý, bảo trì, khai thác kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Nga hiện có hệ thống đường sắt lớn thứ ba thế giới (sau Mỹ và Trung Quốc) với tổng chiều dài 86.000 km, đặc biệt có tuyến đường sắt dài nhất thế giới là Siberia, với chiều dài khoảng 9.289km, khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đứng thứ 2 thế giới. Với 51,2% đường điện khí hóa, Nga cũng sở hữu mạng lưới đường sắt được điện khí hóa lớn nhất thế giới, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và giảm phát thải.

Cuối năm 2024, Nga đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nối Moskva và Saint Petersburg với tốc độ thiết kế lên tới 400km/h, chiều dài tuyến là 679km, tổng vốn gần 24 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Việt Nam và Liên bang Nga hiện là thành viên của Tổ chức hợp tác đường sắt (OSJD). Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và RZD đều là thành viên của Hội nghị Tổng Giám đốc OSJD và các Hiệp định về vận tải hàng hóa liên vận đường sắt quốc tế, Hiệp định về giá cước quá cảnh và một số hiệp định khác. VNR và RZD đã có thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển chuyên chở bằng đường sắt trong liên vận quốc tế và thu hút thêm khối lượng chuyên chở trên các tuyến đường đi qua lãnh thổ Việt Nam và Nga.

Khối lượng vận chuyển đường sắt liên vận Việt Nam - Nga trong năm 2025 tăng hơn 40% so với năm 2024. Tuy nhiên, khối lượng chuyên chở chưa tương xứng với tiềm năng thị trường của hai bên. Hiện còn một số tồn tại hạn chế về vận tải liên vận giữa hai nước như khác nhau về hạ tầng và kỹ thuật (khổ đường) làm gia tăng chi phí, kéo dài thời gian vận chuyển, giảm hiệu quả khai thác.

Đánh giá cao hệ thống đường sắt của Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm này, hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí và giao thông vận tải, trong đó có đường sắt.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng chiến lược của đường sắt với kết nối hai nền kinh tế, kết nối doanh nghiệp, cũng như giao lưu con người, bổ sung cho các phương thức vận tải khác, Thủ tướng mong muốn vận tải đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam-Liên bang Nga cần được khôi phục và mạnh mẽ, hiệu quả hơn, trên ba hành lang chính Việt Nam - Trung Quốc - Kazakhstan - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Liên bang Nga; đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc - Liên bang Nga trong lĩnh vực này.

Thủ tướng đề nghị hai Tổng công ty Đường sắt và các cơ quan liên quan phải tìm giải pháp để phục vụ mục tiêu nói trên, thúc đẩy hợp tác phát triển vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt giữa Việt Nam - Nga theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị thông minh, tìm kiếm nguồn hàng hai chiều, ngày càng tăng công suất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, đánh giá cao việc xây dựng các tuyến tàu điện ngầm sâu quy mô lớn là lĩnh vực thế mạnh của Nga, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong phát triển đường sắt đô thị và công trình ngầm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi kinh nghiệm về tầm nhìn, tư duy, quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, xây dựng và triển khai các dự án cụ thể, cũng như quản lý, vận hành an toàn, ổn định, chuyển giao công nghệ…, góp phần phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp đường sắt hiện đại.

Nêu rõ hợp tác đường sắt là nhu cầu của hai bên, là vấn đề chiến lược và được lãnh đạo hai nước rất quan tâm, cần sớm có sản phẩm, kết quả cụ thể, Thủ tướng đề nghị hai bên lập ngay tổ công tác phối hợp triển khai công việc để thúc đẩy vận chuyển hàng hóa đường sắt giữa hai nước, đào tạo nhân lực, tư vấn, hỗ trợ các dự án đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, ông Oleg Belozyorov cho biết ngành đường sắt Nga mong muốn và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, trong đó có chia sẻ công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực…; Tổng công ty sẽ khẩn trương phối hợp với các đối tác Việt Nam để triển khai các công việc, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.