Việt Nam - Australia hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Chiều 10/9, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh

Tại hội đàm, hai bên cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024 là một bước tiến lịch sử, thể hiện sự tin cậy chiến lược cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn (Ảnh: Mạnh Quân).

Các bộ, ngành hai bên đang triển khai đúng tiến độ Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027, đặc biệt là triển khai đều đặn các cơ chế tham vấn và đối thoại.

Hai nước là các đối tác thương mại lớn của nhau với kim ngạch thương mại đạt trên 14 tỷ USD năm 2024, số lượng khách du lịch hai bên tăng đều qua các năm và hiện có 56 chuyến bay khứ hồi/tuần giữa hai nước.

Các doanh nghiệp của Australia đã và đang được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam đã tích cực trở thành cầu nối để Australia tăng cường liên kết với khu vực Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia - ASEAN và hợp tác thực chất giữa Australia và Tiểu vùng Mê Công.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đà trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và hợp tác giữa các địa phương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước và Toàn quyền cho rằng hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này. Phía Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo sỹ quan, hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đặc biệt là giúp vận chuyển các bệnh viện dã chiến đến phái bộ Việt Nam tại Nam Sudan.

Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là đào tạo giáo viên, giảng viên, kết nối chương trình đào tạo giữa hai nước.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, trường Đại học hàng đầu của hai nước.

Giao lưu nhân dân là nền tảng vững chắc của quan hệ song phương

Tại hội đàm, Toàn quyền Australia đánh giá cao đóng góp quan trọng của cộng đồng khoảng 350.000 người Việt tại Australia, gần 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Australia.

Toàn quyền Australia nhấn mạnh giao lưu nhân dân sâu sắc là nền tảng vững chắc của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp để tăng cường hợp tác kinh tế song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong những năm tới; gia tăng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của nhau.

Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp Australia trên cơ sở các sáng kiến kết nối kinh tế của Australia với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040.

Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học hai nước hợp tác xây dựng các dự án nghiên cứu chung, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ y sinh…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt cũng như hợp tác phát triển Tiểu vùng Mê Công và hợp tác APEC.

Australia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.