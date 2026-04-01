Diện mạo trung tâm TPHCM khác lạ với những tuyến vỉa hè thông thoáng

Trung tâm TPHCM đang chứng kiến sự "lột xác" ngoạn mục của hệ thống vỉa hè, với nhiều tuyến đường được chỉnh trang, lát đá phẳng mịn, tạo không gian thông thoáng và hiện đại cho người đi bộ.

Các tuyến đường huyết mạch như Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai... đã được cải tạo, không chỉ giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng tầm cảnh quan đô thị.

Trong năm nay, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công trình chuyển tiếp, đảm bảo tính đồng bộ cho toàn bộ hệ thống vỉa hè.

Đặc biệt, vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Văn Chiêm đã được lát đá granite, thay thế cho những mảng vỉa hè cũ bong tróc, xuống cấp. Đá granite tự nhiên, với độ bền và độ cứng vượt trội, đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho các công trình vỉa hè hiện đại.

Không chỉ chú trọng đến vật liệu, TPHCM còn quan tâm đến việc tạo không gian xanh và thư giãn. Vỉa hè đường Huyền Trân Công Chúa, với những hàng cây cổ thụ rợp bóng và ánh nắng chiều dịu nhẹ, đã trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân chạy bộ, chụp ảnh. Chị Bảo Châu, một người dân địa phương, chia sẻ: "Những tuyến vỉa hè này không chỉ thông thoáng mà còn gợi nhắc ký ức thân thuộc của thành phố".

Những hàng cây cổ thụ như sao đen, xà cừ, me được người Pháp trồng từ thế kỷ 19-20, là "báu vật xanh" đặc trưng của TPHCM. Dù một số cây đã phải di dời để phục vụ phát triển hạ tầng, các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai vẫn rợp bóng mát, góp phần điều hòa không khí và tạo nên vẻ đẹp văn hóa, lịch sử cho thành phố.

Ngoài ra, trên một số tuyến vỉa hè, người dân và các cơ quan còn trồng thêm giàn hoa giấy, tạo điểm nhấn sắc màu, làm cho không gian đô thị thêm sinh động và thoáng đãng.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, một góc vỉa hè trước trụ sở UBND Phường Sài Gòn đã được trưng dụng làm bãi giữ xe, tạo thuận lợi cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính.

Trên vỉa hè đường Lê Lợi, hệ thống xe điện công cộng cũng được bố trí, thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc tăng cường vận tải hành khách công cộng.

Tháng 8/2025, đường tranh bích họa chủ đề “Việt Nam tươi đẹp” dài gần 600m, diện tích hơn 2.600m² trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được khánh thành và xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Công trình này nhận được sự đồng tình của người dân, góp phần thay đổi diện mạo vỉa hè thành phố một cách sáng tạo.

Vỉa hè đường Lý Tự Trọng - Đồng Khởi cũng được tận dụng làm con đường nhiếp ảnh, thu hút người dân và du khách đến tham quan.

Những tuyến vỉa hè rộng rãi và thoáng mát không chỉ tạo thêm không gian cho người dân đi bộ, tập thể dục mà còn góp phần giảm khói bụi và ùn tắc giao thông.

Đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từ ngày 16/1 đến 31/3 đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các tuyến đường trung tâm thông thoáng hơn, tình trạng buôn bán, đậu xe trái phép giảm đáng kể.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân trí, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn tồn tại ở một số tuyến đường.

Trước đây, TPHCM từng cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè có kiểm soát và thu phí (từ đầu năm 2024) cho các hoạt động giữ xe và tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, với việc các quy định pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2025 không còn cho phép sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh, thành phố đã tạm dừng cơ chế này để xây dựng lại phương án quản lý phù hợp. Hiện Sở Xây dựng TP đang hoàn thiện đề án quản lý, khai thác vỉa hè, với định hướng vừa đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng không gian đô thị trong những trường hợp cần thiết.

Vào giờ cao điểm, một số người dân vẫn còn thói quen điều khiển xe máy lên vỉa hè để vượt qua dòng xe ùn ứ.

Việc siết chặt trật tự đô thị gửi đi một thông điệp rõ ràng về cách thành phố ưu tiên không gian công cộng, kỷ cương và chất lượng sống. Những tuyến vỉa hè trung tâm thông thoáng, sạch đẹp không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách quốc tế khi đến TPHCM.