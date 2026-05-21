Tường Hoàng thành Huế bị chê “quá mới” sau tu bổ khẩn cấp

Ngày 21/5, ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị đang hoàn thiện các khâu cuối cùng công trình xử lý tình huống khẩn cấp đoạn tường phía Bắc Hoàng thành (đường Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, thành phố Huế) bị sập do mưa lũ.

Đây là công trình mang tính khẩn cấp, áp dụng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn kết cấu tường thành, giữ tối đa yếu tố gốc của di tích. Sau khi hoàn thành tu bổ, phục dựng lại đoạn tường thành bị sập, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ mời các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập đã được tu bổ, phục dựng (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó vào chiều 2/11/2025, đoạn tường Hoàng thành Huế nằm ở phía đường Đặng Thái Thân bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài. Vị trí này vốn là đoạn tường bao Hoàng thành xây bằng gạch vồ, vữa vôi truyền thống, có kết cấu ba lớp, với chiều dài hơn 14m, cao trung bình khoảng 4,3m.

Đến tháng 12 cùng năm, UBND thành phố Huế ban hành quyết định triển khai công trình xử lý tình huống khẩn cấp đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập. Theo kế hoạch ban đầu, việc khắc phục sự cố dự kiến hoàn thành trong 45 ngày.

Tuy nhiên, đến ngày 26/3, UBND thành phố Huế mới phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết công trình, với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng.

Đoạn tường sau phục dựng bị chê "quá mới", khác biệt với phần còn lại (Ảnh: Cao Tiến).

Sau thời gian thi công gấp rút, đến nay các đơn vị đã hoàn thành xây dựng lại, tô trát bề mặt ngoài đoạn tường bị sập. Nhiều ý kiến cho rằng công trình được phục dựng nhìn "quá mới", lớp vữa trát phẳng, phần đỉnh vuông vức và sắc cạnh, tạo cảm giác khác biệt giữa tổng thể rêu phong của tường Hoàng thành Huế.

Theo ông Phùng Văn Hoàng, việc tu bổ được thực hiện theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các nghị định hướng dẫn liên quan. Hồ sơ khảo sát, thiết kế đều dựa trên hiện trạng và dữ liệu gốc còn lưu giữ của công trình, được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi phục dựng.

Kết quả khảo sát cho thấy cấu trúc nguyên bản của tường Hoàng thành gồm gạch vồ kết hợp lớp vữa truyền thống bằng vôi và các phụ gia khác; bên trong độn đất sét, toàn bộ đặt trên nền cát cố định không có chân móng.

Sau hơn 200 năm chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt và yếu tố con người, nhiều đoạn tường đã xuống cấp nghiêm trọng, nứt gãy, sụt lún, xô lệch. Phần chóp tường bị hư hỏng nặng nhất vì thường xuyên chịu mưa nắng trực tiếp.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong quá trình phục dựng, đơn vị thi công sử dụng gạch vồ và vữa truyền thống, đồng thời tận dụng tối đa gạch nguyên thủy còn đảm bảo chất lượng. Để tăng độ bền và ổn định, một số cấu trúc bên trong đã được chủ đầu tư điều chỉnh như thay phần đất độn bằng gạch liên kết, bổ sung lớp bê tông ở chân móng.

Về việc đoạn tường mới có màu sắc và hình thức khác biệt so với phần còn lại, đại diện chủ đầu tư cho rằng chủ yếu nằm ở lớp vữa trát ngoài công trình. Tường Hoàng thành nguyên thủy vốn được phủ lớp vôi vữa hoàn thiện bên ngoài. Trải qua thời gian dài tồn tại, lớp vữa này bị phong hóa và bong tróc diện rộng, hiện chỉ còn dấu tích ở một số vị trí.

Khi tu bổ công trình, chủ đầu tư đã làm lại theo nguyên bản xưa và có kiến trúc như vòng tường trong cùng của Tử Cấm thành Huế được phục dựng trước đó.

Ngoài ra, do đoạn tường được phục hồi chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng chiều dài hơn 2km của toàn bộ tường Hoàng thành nên dễ tạo hiệu ứng thị giác khác biệt.