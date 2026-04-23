Xây công trình giới thiệu hiện vật, tư liệu quý về Trường Sa

Ngày 22/4, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Bảo tàng Trường Sa sẽ được khởi công vào ngày 29/4, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2026) và chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Công trình được xây dựng với mục tiêu trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu quý về Trường Sa; đồng thời là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Khu đất sử dụng để xây Bảo tàng Trường Sa (khoanh đỏ) (Ảnh: Trung Thi).

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,7ha, nằm bên bờ vịnh Cam Ranh; phía Đông giáp biển, phía Tây giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và đường Nguyễn Tất Thành; phía Bắc và phía Nam tiếp giáp các khu du lịch.

Công trình có diện tích xây dựng gần 3.900m2, gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng thể kiến trúc được thiết kế với 3 nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa - Biển Đông.

Theo kế hoạch, Bảo tàng Trường Sa sẽ hoàn thành vào quý I/2028.

Hiện Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã thu thập, sưu tầm 1.154 hình ảnh, tài liệu và hiện vật liên quan đến quần đảo Trường Sa, phục vụ trưng bày khi công trình hoàn thành.