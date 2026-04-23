17 ngày trên biển, bác sĩ TPHCM làm nên điều ý nghĩa cho quân dân Trường Sa

Tại buổi tổng kết chuyến chăm sóc sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa đợt 1 năm 2026, vừa diễn ra ở TPHCM, Đại tá Dương Văn Thiện, Chủ nhiệm Quân y Hải quân cho biết, trong điều kiện khắc nghiệt biển đảo, người dân và các chiến sĩ rất cần đảm bảo sức khỏe trong quá trình lao động, thực thi nhiệm vụ.

Do đó, việc tổ chức các đoàn bác sĩ từ đất liền ra Trường Sa thăm khám, sàng lọc sức khỏe hàng năm rất cần thiết.

Trải qua 17 ngày trên biển (từ ngày 16/3 đến ngày 1/4), 60 y bác sĩ thuộc Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Ung bướu TPHCM phối hợp cùng Quân y Hải quân đã khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 3.300 trường hợp ở 11 điểm đảo, với đa dạng chuyên khoa khác nhau.

Qua đó, giúp các chiến sĩ, người lao động đảm bảo sức khỏe để yên tâm bám biển, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

"Trong không gian bao la của biển cả, nơi quần đảo Trường Sa hiên ngang đối diện với sóng gió và khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, hình ảnh những y, bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng các trang thiết bị y tế hiện đại tình nguyện đến khám bệnh, cấp phát thuốc cho quân và dân nơi đây càng trở nên cao đẹp và đáng trân trọng.

Các bác sĩ là những người hùng thầm lặng, không ngại khó khăn gian khổ, tạm gác lại cuộc sống cá nhân và gia đình để mang đến niềm tin và sức khỏe cho quân, dân nơi đảo xa", Đại tá Nguyễn Như Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân bày tỏ.

BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - một trong các đơn vị cử nhân viên y tế tham gia nhiệm vụ - chia sẻ, hoạt động này không đơn thuần chỉ để thực hiện khám chữa bệnh mà còn mang hơi ấm từ đất liền ra đảo.

Chuyến đi còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, củng cố thế trận lòng dân, sự gắn kết chặt chẽ giữa đất liền và biển đảo. "Qua chuyến đi, từng thầy thuốc càng thêm thấm thía rằng làm nghề y không chỉ cứu người, mà còn là phụng sự đất nước", bác sĩ Khanh khẳng định.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng 55 Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các thành viên đoàn công tác.