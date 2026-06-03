Trâu "điên" tấn công, 4 người dân phải nhập viện

Ngày 3/6, UBND xã Ea Rốk (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 tại Ea Súp khống chế thành công con trâu đã tấn công người dân.

Trước đó, sáng 2/6, một con trâu cái của người dân tại xã Ea Rốk có biểu hiện bất thường, trong lúc hoảng loạn đã tấn công khiến 4 người bị thương và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương.

Sau khi tấn công người dân, con trâu được khống chế thành công (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk).

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường, đưa ra các phương án để xử lý con trâu nhằm đảm bảo an toàn. Sau đó, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã dùng súng chuyên dụng bắn gây mê, khống chế thành công con trâu, bàn giao lại cho người chủ.

Theo lãnh đạo xã Ea Rốk, nguyên nhân khiến con trâu có biểu hiện bất thường đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ. "Rất may các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Trong số 4 người nhập viện, 3 người đã xuất viện, trường hợp còn lại dự kiến sẽ được xuất viện trong chiều nay", vị lãnh đạo thông tin.