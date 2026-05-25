TPHCM lên phương án ứng phó tình huống khẩn cấp năng lượng

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về kịch bản và phương án ứng phó, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn trong bối cảnh áp lực nguồn cung năng lượng thế giới bất ổn.

Mục tiêu của TPHCM là chủ động nhận diện rủi ro, xây dựng phương án ứng phó nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu và khí đầy đủ, liên tục, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, logistics, dịch vụ và nhu cầu dân sinh trong mọi tình huống.

Thành phố đồng thời tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác điều hành năng lượng.

Người dân xếp hàng tại một cây xăng ở TPHCM (Ảnh: N.H.).

UBND TPHCM yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải bảo đảm tính chủ động, khả thi, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, cơ chế phối hợp và chế độ báo cáo. Các kịch bản phải bao quát đầy đủ 3 lĩnh vực điện, xăng dầu và khí; phù hợp với đặc điểm phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và nhu cầu dân sinh của thành phố.

UBND TPHCM đặt mục tiêu thiết lập cơ chế điều hành theo kịch bản nhằm phát hiện sớm nguy cơ, kịp thời kích hoạt phương án ứng phó và điều phối nguồn cung. Thành phố sẽ xây dựng 3 cấp độ kịch bản gồm: thị trường ổn định; thị trường biến động mạnh nhưng còn trong khả năng kiểm soát; và tình huống khẩn cấp khi xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng hoặc đứt gãy kéo dài.

Đối với lĩnh vực điện lực, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm phương án cung cấp điện năm 2026; theo dõi sát tình hình phụ tải, khả năng cấp điện, nguy cơ đầy tải cục bộ và nguy cơ ảnh hưởng đến phụ tải trọng yếu. Thành phố đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ quá tải để chủ động phương án san tải, chuyển tải và dự phòng cấp điện, ưu tiên bảo đảm điện cho các lĩnh vực, khu vực, cơ sở trọng yếu.

Khi kích hoạt kịch bản cấp 2 hoặc cấp 3, thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị điện lực để cập nhật theo ngày hoặc theo thời điểm phát sinh bất thường đối với phụ tải trọng yếu, nguy cơ sự cố và phương án ưu tiên cấp điện.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, UBND TPHCM yêu cầu thiết lập cơ chế cập nhật thường xuyên về tồn kho, tạo nguồn, kế hoạch nhập khẩu, kế hoạch lấy hàng trong nước, năng lực cấp hàng theo từng khu vực và khả năng điều chuyển giữa các kho, cảng và hệ thống phân phối.

Thành phố đồng thời xây dựng danh mục các điểm bán xăng dầu trọng yếu phải duy trì hoạt động liên tục trong mọi tình huống, ưu tiên khu vực cửa ngõ, cao tốc, cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu dân cư tập trung.

Trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc khi kích hoạt kịch bản cấp 2, cấp 3, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức cấp phép, hướng dẫn và điều tiết xe bồn vận chuyển xăng dầu, khí lưu thông vào khu vực trung tâm theo khung giờ, tuyến đường phù hợp để kịp thời cung ứng nhiên liệu cho hệ thống phân phối.

Khi kích hoạt kịch bản cấp 2 hoặc cấp 3, thành phố cũng thực hiện điều phối tăng cường hoặc điều phối khẩn cấp nguồn hàng theo khu vực, nhóm sản phẩm và danh mục điểm bán trọng yếu; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền của thành phố.

Đối với lĩnh vực khí, UBND TPHCM yêu cầu rà soát, cập nhật năng lực cung ứng LPG, CNG, LNG; theo dõi tình hình tồn chứa, kế hoạch nhập hàng, công suất cấp hàng và khả năng điều chuyển giữa các khu vực, nhóm khách hàng nhằm chủ động điều phối khi nguồn cung biến động.