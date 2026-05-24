TPHCM khởi công Công viên Bình Hưng Hòa Xanh

Ngày 24/5, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, tổ chức lễ khởi công Công viên Bình Hưng Hòa Xanh tại khu đất rộng 900m2 trên đường Kênh Nước Đen.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, cùng lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa và sự góp mặt của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Lê Trai).

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa Phạm Thị Ngọc Diệu cho biết, việc đầu tư xây dựng Công viên Bình Hưng Hòa Xanh không chỉ là một công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân và tăng diện tích tỷ lệ cây xanh che phủ trên địa bàn thành phố nói chung và của phường Bình Hưng Hòa nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa đánh giá đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Lê Trai).

Công viên Bình Hưng Hòa Xanh có diện tích 900m2, thuộc phần đất công của phường với các hạng mục hệ thống cây xanh, đường đi bộ, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống chiếu sáng, cảnh quan và các công trình phụ trợ khác.

“Sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian công cộng thân thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn của người dân trên địa bàn”, bà Phạm Thị Ngọc Diệu chia sẻ.

Dự lễ khởi công, bà Nguyễn My (sống trên đường Kênh Nước Đen) mong muốn công viên sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. “Tôi hy vọng công trình tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân trên địa bàn”, bà My nói.