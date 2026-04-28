TPHCM duy trì công viên tạm trên các khu đất trống

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được liên quan đến các công viên tạm trên địa bàn phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì các công viên tạm trên những khu đất chưa triển khai dự án. Việc duy trì các công viên tạm không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch, không phát sinh thủ tục pháp lý về đất đai. Các công viên tạm phải bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Đối với khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, việc duy trì công viên tạm chỉ thực hiện trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thuê đất. Hoạt động này phải chấm dứt khi triển khai bàn giao đất theo kế hoạch.

Khu đất trống trên đường Võ Văn Tần được TPHCM sử dụng làm công viên tạm (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM cho phép các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất tiếp tục duy trì công viên tạm bằng nguồn xã hội hóa, kinh phí hợp pháp của đơn vị hoặc phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp tài trợ. Trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Riêng công viên tạm tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, UBND phường Xuân Hòa được giao tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để duy tu, vận hành. Nếu không huy động được tài trợ, địa phương lập dự toán gửi Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM xem xét hỗ trợ.

UBND TPHCM giao các đơn vị quản lý khu đất chịu trách nhiệm tổ chức duy trì cảnh quan, môi trường tại các vị trí chưa triển khai dự án. Các đơn vị cần phối hợp với chính quyền cơ sở bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh và an ninh, báo cáo phương án thực hiện với Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc duy trì công viên tạm và tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo UBND TPHCM. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị, địa phương xử lý các vấn đề pháp lý đất đai phát sinh trong quá trình thực hiện các công viên tạm.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu nguồn kinh phí phù hợp đối với trường hợp UBND phường Xuân Hòa đề xuất bố trí kinh phí để duy tu, vận hành công viên tạm tại khu đất số 8 Võ Văn Tần và các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, 11 khu đất trống trên địa bàn thành phố đã được chỉnh trang phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Trong đó có nhiều khu đất ở trung tâm như số 8 Võ Văn Tần; khu đất 33 Nguyễn Du; 34, 36 và 42 Chu Mạnh Trinh; khu đất 135 Nguyễn Huệ; 39 Lê Lợi; khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực và khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Các khu đất này được chỉnh trang theo nhiều hình thức như tháo dỡ hàng rào để hình thành công viên, quảng trường nhỏ; bố trí hoa viên, tiểu cảnh, bãi đậu xe, nhà vệ sinh hoặc trang trí hoa kiểng, chỉnh trang cảnh quan mặt tiền.