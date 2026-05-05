Không để các lô đất vàng, đất kim cương tại TPHCM nằm im nhiều năm

Ngày 5/5, tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 8 tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Buổi làm việc có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phạm Trọng Nhân; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới công tác cải cách thủ tục hành chính, việc giải quyết các hồ sơ, dự án tồn đọng và các vấn đề dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Hoàng Sang (phường Tân Phú) nhìn nhận, thời gian qua, việc cải cách hành chính tại TPHCM được nhắc đến rất nhiều. Mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu, các thủ tục, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực nhà đất còn chậm và chồng chéo.

Cử tri của phường Tân Phú đề nghị các cơ quan thụ lý đưa ra mốc thời gian cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng với người dân. Đồng thời, thành phố cần công khai rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính nếu việc phối hợp giữa các bên tiếp tục chậm trễ.

Nêu ý kiến tới các đại biểu, cử tri Nguyễn Văn Đoài (phường Tân Phú) bày tỏ vui mừng và ủng hộ cao khi thành phố chuyển đổi khu đất số 1 Lý Thái Tổ làm công viên sau nhiều năm bỏ trống. Đặc biệt, công viên đã hình thành không gian mang nhiều ý nghĩa là Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Cử tri cho rằng, TPHCM còn nhiều dự án treo, khu đất trống khác đang gây lãng phí. Do đó, TPHCM cần tiếp tục chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên hoặc không gian công cộng để người dân thụ hưởng.

Cử tri phường Tân Phú đồng thuận cao trước việc TPHCM xây Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết, công tác cải cách hành chính, giải quyết sớm các thủ tục về đất đai được các nghị quyết của Đảng nhấn mạnh. Vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đưa ra thông điệp cắt giảm hơn 600 thủ tục hành chính ngay trong năm nay, trong đó chủ yếu là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Theo vị đại biểu Quốc hội, lĩnh vực đất đai đang gặp vướng, chồng chéo ở nhiều luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Lâm nghiệp. Các vấn đề trên cần được tháo gỡ từng bước, đại biểu Quốc hội sẽ cố gắng phát hiện hết điểm nghẽn về thủ tục hành chính để kiến nghị các cấp cùng nhau tháo gỡ.

Liên quan đến dự án treo, dự án tồn đọng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức thông tin tại kỳ họp thứ nhất, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã có chủ trương quyết liệt về việc tháo gỡ các dự án một cách minh bạch, rõ ràng. Những dự án có hành vi sai phạm, không thể khắc phục, gây ra hậu quả, sẽ được xử lý rất nghiêm và khơi thông nguồn lực xã hội.

“Không thể để những lô đất vàng, đất kim cương lại nằm đó bao năm trời, không sinh lời, gây bất lợi cho nền kinh tế, không mang lại lợi ích cho nhân dân, cho thành phố”, đại biểu Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.