Vẻ đẹp đồng bằng, biên cương, hải đảo hiện diện trên phố Nguyễn Huệ ở TPHCM

Sáng 23/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “TPHCM vang mãi khúc khải hoàn”.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cùng lãnh đạo TPHCM dự lễ khai mạc triển lãm (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1866-1/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và đặc biệt là kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Việt Nam - Một dải non sông” giới thiệu 153 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu được tuyển chọn từ cuộc thi và triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng” giai đoạn 2020-2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đây là các tác phẩm khắc họa sinh động vẻ đẹp của Việt Nam từ đồng bằng, miền núi, biên cương đến hải đảo của tổ quốc", lãnh đạo Thành ủy TPHCM nói.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: Q.Huy).

Bên cạnh đó, triển lãm “TPHCM vang mãi khúc khải hoàn” cũng giới thiệu 100 bức ảnh giới thiệu về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những bức ảnh đã tái hiện kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy hy sinh gian khổ và thắng lợi vẻ vang của người dân Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Những hình ảnh về TPHCM cũng thể hiện rõ truyền thống năng động, sáng tạo, từng bước tháo gỡ những khó khăn, tiên phong hiện thực hóa khát vọng vươn mình, hướng đến xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Triển lãm giới thiệu 153 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu được tuyển chọn từ các cuộc thi (Ảnh: Q.Huy).

"Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, nhằm truyền tải những bài học lịch sử tới thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và TPHCM hòa bình, ổn định, phát triển, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa tới bạn bè quốc tế", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “TPHCM vang mãi khúc khải hoàn” diễn ra từ ngày 23/4 đến hết ngày 12/5.

Trong dịp này, TPHCM cũng tổ chức triển lãm “TPHCM vang mãi khúc khải hoàn”, triển lãm “Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảng khắc đáng nhớ”, triển lãm “Giai cấp công nhân TPHCM đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc” tại Công viên Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một) và Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu).