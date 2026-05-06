Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ báo chí tại thủ đô New Delhi, chiều 6/5, sau khi chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai nước.

Nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Narendra Modi cho biết Việt Nam trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Ấn Độ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cùng với hợp tác về thương mại, khoa học, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường và đưa mối quan hệ lên tầm cao mới.

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030 với giải pháp hợp tác sản phẩm dược sâu rộng hơn, thúc đẩy trao đổi nông sản.

Những sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đất hiếm và năng lượng cũng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh kinh tế, nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò là một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất", đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc cấp cao và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; nâng tầm hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định.

Định hướng tạo chuyển biến rõ nét trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, tháo gỡ rào cản và mở rộng thị trường, cũng được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới cho hợp tác, mở ra các lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao; tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam ủng hộ Ấn Độ có vai trò và vị thế quan trọng hơn nữa tại các cơ chế đa phương, mong muốn phối hợp hiệu quả với Ấn Độ trong giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn phát triển mới.