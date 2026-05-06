Việt Nam - Ấn Độ định hướng thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo chung

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chiều 6/5.

Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, do Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Việt Nam - Ấn Độ còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước, theo Thủ tướng Narendra Modi, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: TTXVN).

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Ấn Độ với vị thế nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và một trong những trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng Ấn Độ sẽ trở thành nước phát triển vào năm 2047 và có vai trò, vị thế quốc tế ngày càng cao.

Về phía Thủ tướng Narendra Modi, ông khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”.

Lãnh đạo Chính phủ Ấn Độ cũng có niềm tin vào việc Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Sau 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tin cậy chính trị Việt Nam - Ấn Độ ngày càng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ USD năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn để mở rộng hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường” trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030

Trao đổi về định hướng chiến lược thời gian tới, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng - an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: TTXVN).

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất, đồng thời đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ.

Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước định hướng thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.