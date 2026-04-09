Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chuẩn bị thăm Trung Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung (ngày 18/1/1950-18/1/2025), trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường, các chuyến thăm giữa các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt với tần suất chưa từng có.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4/2025 (Ảnh: Nhật Bắc).

Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Lãnh đạo chủ chốt hai nước trao đổi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hợp tác địa phương được tăng cường, hai bên tổ chức thành công Gặp gỡ đầu xuân 2026 giữa Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Khu ủy và Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại Quảng Tây, Trung Quốc (tháng 2/2026).

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản) với kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; ta xuất khẩu 70,4 tỷ USD, tăng 14,8%; nhập khẩu 186 tỷ USD, tăng 29%.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại Việt - Trung 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%; Việt Nam xuất khẩu 17,4 tỷ USD, tăng 32,5%; nhập khẩu 49,3 tỷ USD, tăng 29,4%.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD (sau Singapore), tăng 33,4%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký với 807,46 triệu USD (sau Singapore và Hàn Quốc), giảm 9,6%.

Về du lịch, năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, ta đón khoảng 922.582 lượt du khách Trung Quốc, chiếm khoảng 19,7% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam (sau Hàn Quốc).