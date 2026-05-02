Toàn cảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản tại Trụ sở Chính phủ

Sáng 2/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam tại Trụ sở Chính phủ, Thủ đô Hà Nội.

Cùng tham dự lễ đón có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn.

Quốc thiều hai nước vang lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thực hiện nghi thức chào cờ bên trong sảnh chính Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên lễ đón chính thức Thủ tướng một quốc gia thăm chính thức Việt Nam được tổ chức trang trọng bên trong Trụ sở Chính phủ, theo đề xuất từ phía Chính phủ Nhật Bản.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc, bà Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, từ 1/5 đến 3/5.

Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam lần này có nhiều quan chức, lãnh đạo Văn phòng Nội các; Bộ Ngoại giao; Bộ Kinh tế thương mại và Công nghiệp; Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đánh dấu việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực sau khi bà được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2/2026 vừa qua, cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ngay sau khi hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Trong buổi lễ, hai bên đã ký và trao 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin và truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.

Phát biểu trước báo chí hai nước, hai Thủ tướng cho biết tại hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu và chia sẻ với báo chí hai nước về kết quả của cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc lễ trao văn kiện giữa hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng tham quan khu vực trưng bày ảnh ghi lại dấu ấn kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước trong những năm qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào tạm biệt, tiễn Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Nhật Bản rời Trụ sở Chính phủ.