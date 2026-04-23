Tỉnh dừng quy hoạch cơ sở hỏa táng, nhiều người vẫn dựng lán gây sức ép

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phối hợp các cơ quan, ban ngành xã Tân Châu (Nghệ An) tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép trên tuyến đường vào vực núi Cao Sơn, thuộc xóm Xuân Phú (xã Tân Châu, trước đây thuộc xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ).

Đây là tuyến độc đạo vận chuyển đất phục vụ san lấp các công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An, do 3 doanh nghiệp đang khai thác theo giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các đối tượng dựng rào chắn, lán trại cản trở trên tuyến đường vào các dự án khai thác đất phục vụ san lấp các công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An (Ảnh: Công an cung cấp).

Khu vực này gồm 4 điểm mỏ, tiếp giáp địa điểm được tỉnh Nghệ An nghiên cứu, quy hoạch dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung vào tháng 4/2024. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, dẫn tới các hoạt động khiếu kiện từ người dân.

Ngày 14/2, UBND tỉnh Nghệ An quyết định dừng thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu. Thông báo này đã được chuyển đến người dân.

Tuy vậy, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân cho rằng dự án cơ sở hỏa táng đã dừng nhưng diện tích 60ha đất quy hoạch nghiên cứu chưa được hủy bỏ và việc khai thác 4 mỏ đất có thể gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ lũ quét…, một số đối tượng đã lôi kéo, kích động người dân tổ chức khiếu kiện, gây phức tạp tình hình.

UBND tỉnh Nghệ An có văn bản dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu và thông báo công khai đến người dân (Ảnh: B. Phú).

Nhóm đối tượng này nhiều lần tổ chức tụ tập đông người, kéo lên trụ sở chính quyền cấp tỉnh, cấp xã để gây sức ép. “Một số người dân đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường chung duy nhất của các dự án và cắt cử người luân phiên túc trực, cản trở phương tiện đi vào mỏ đất”, công an thông tin.

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường của các doanh nghiệp, lưu thông đi lại của người dân mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động nhưng một số đối tượng vẫn kích động người dân cố tình không chấp hành, tiếp tục giữ lán gác, barie trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cấp, các ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Cùng với việc tiếp tục kiên trì vận động người dân tự giác tháo gỡ công trình trái phép, lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm trường hợp cố tình cản trở, chống đối.