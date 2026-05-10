Tìm thấy ngư dân mất tích sau vụ chìm thuyền ở Quảng Ninh

Cuối giờ chiều 9/5, tại khu vực biển Thượng Mai, cách bờ khoảng 35 hải lý, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp Công an đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) cùng ngư dân Phùng Văn Vĩnh, chủ tàu cá QN-09083-TS, đã tìm thấy anh Lê Văn Bền (58 tuổi, quê Ninh Bình).

Lực lượng chức năng cùng ngư dân đã tìm thấy anh Lê Văn Bền (người mất tích sáng 9/5, tại vùng biển Cô Tô) (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Sau khi được cứu vớt, anh Bền được đưa vào bờ để theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, phường Cửa Ông. Hiện sức khỏe và tinh thần của ngư dân này đã ổn định.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/5, anh Nguyễn Văn Tùng điều khiển phương tiện thủy chưa rõ số đăng ký, chở theo ba ngư dân ra khu vực phía tây nam đảo Hạ Mai và đảo Cô Tô khai thác thủy sản.

Khi phương tiện di chuyển cách bờ khoảng 7 hải lý, thời tiết xấu và sóng lớn khiến tàu bị chìm. Anh Tùng cùng hai ngư dân khác bám được vào phao xốp và được tàu cá của ngư dân cứu an toàn. Riêng anh Bền mất tích trên biển.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 3 xuồng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng, ngư dân và nghiệp đoàn nghề cá tổ chức tìm kiếm cứu nạn.