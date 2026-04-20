Tìm thân nhân cho 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở TPHCM

Ngày 20/4, UBND phường Gò Vấp (TPHCM) phát thông báo tìm người thân cho 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 9/4, tại chùa Kỳ Quang 2 (phường Gò Vấp), người dân phát hiện một bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng 3,2kg, bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa.

Ba trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở phường Gò Vấp (Ảnh: UBND phường Gò Vấp).

Đến khoảng 14h ngày 10/4, khi đi tuần tra, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phát hiện thêm một bé trai khoảng 2 ngày tuổi, nặng 2,9kg, bị bỏ rơi trước số nhà 411/67/28 Lê Đức Thọ, khu phố 41, phường Gò Vấp.

Tiếp đó, khoảng 17h30 ngày 19/4, người dân tiếp tục phát hiện một bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng 2,5kg, bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2.

Ngay khi được phát hiện, cả 3 bé được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, sau đó chuyển về chùa Kỳ Quang 2 để tiếp tục chăm sóc và chờ người thân đến nhận.

UBND phường Gò Vấp thông báo người thân của các bé liên hệ cán bộ phụ trách công tác trẻ em của phường, thông qua bà Nguyễn Thị Thu Lan, số điện thoại 0909.953.473, để làm thủ tục nhận lại trẻ.