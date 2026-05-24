Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng, xây 100 trường nội trú vùng biên trước 30/8

Công điện của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền vừa được ban hành, nhằm đốc thúc tiến độ hoàn thành các công trình mang ý nghĩa chiến lược và an sinh sâu sắc.

Dù thời gian qua, chủ trương này được quan tâm và triển khai nỗ lực, song theo Thủ tướng, đây là mô hình mới với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn rất chậm; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu; đặc biệt còn một số công trình mới ở giai đoạn thi công móng, tầng 1, một số địa phương chậm tiến độ, có trường hợp nguy cơ cao không hoàn thành đúng thời hạn Bộ Chính trị giao.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn được xem là mô hình trường học kiểu mẫu của khu vực biên giới (Ảnh: Mạnh Quân).

Để bảo đảm việc tổ chức xây dựng các trường đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố biên giới đất liền chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình.

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tối đa nguồn lực, đôn đốc các nhà thầu thi công, bám sát đường găng tiến độ và bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra là trước 30/8.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Các địa phương cũng cần chủ động xây dựng, phê duyệt đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh cụ thể cho năm học mới; có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu bộ môn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Yêu cầu được Thủ tướng nêu rõ là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị" hoặc "trường chờ giáo viên".

Theo phân công của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương hướng dẫn công tác tuyển sinh, xét tuyển nội trú, bán trú, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết cho các trường nội trú đưa vào sử dụng, đi vào hoạt động sau 30/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định về tổ chức bộ máy, bổ sung định mức biên chế đối với vị trí việc làm nhân viên hỗ trợ, phục vụ, đặc biệt là cơ chế chăm sóc, bảo đảm an toàn và quản lý học sinh đối với học sinh các khối lớp nhỏ (lớp 1, lớp 2, lớp 3) tại các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ khó khăn về an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn công trường.

Các Bộ cũng cần chỉ đạo lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; hướng dẫn cơ chế tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực, nhất là đối với vùng đặc biệt khó khăn.