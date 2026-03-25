Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3, tại Trụ sở Duma Quốc gia Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Duma Quốc gia Nga.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ tại Moskva, cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và các Lãnh đạo Việt Nam đã dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình trong chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia Nga hồi tháng 9/2025.

Nhân dịp này, Chủ tịch Vyacheslav Volodin chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định Nga coi Việt Nam là một bạn bè lâu đời, một đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; các nghị sĩ trong Duma Quốc gia Nga, dù đến từ nhiều đảng phái khác nhau, đều có ấn tượng tốt đẹp, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, giáo dục-đào tạo.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chủ tịch Vyacheslav Volodin đã gửi lời chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự ủng hộ của Chủ tịch đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam–Nga nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi lời chúc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Chủ tịch Vyacheslav Volodin, người bạn quý mến, thân thiết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp thân mật, trọng thị, tình cảm và tin cậy mà Chủ tịch Vyacheslav Volodin và các lãnh đạo Nga đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ thông báo và bày tỏ ấn tượng, hài lòng về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin và cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm Nga của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là những thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin; thống nhất một số định hướng lớn để định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam-Nga, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên mới và trao đổi các biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác Việt Nam-Nga, cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh của Quốc hội Nga cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định, hòa nhập vào sở tại, góp phần là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chúc phía Nga sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia vào tháng 9/2026.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định thời gian qua quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển hết sức tốt đẹp; Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có giữa hai nước, đặc biệt là tổ chức luân phiên các Phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện.

Hai bên tin tưởng rằng Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tin tưởng rằng các cơ quan lập pháp hai nước trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn sát cánh, đồng hành và cùng cơ quan hai nước đóng góp thiết thực vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên hợp tác mới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh dù quan hệ không ngừng phát triển trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc thúc đẩy các chuyến thăm trong thời gian tới; hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, cũng như ký mới các hiệp định hợp tác phù hợp với lợi ích của hai bên; nhất trí đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế-thương mại; ủng hộ việc mở rộng giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, thúc đẩy du lịch và hợp tác giáo dục–đào tạo và khoa học–công nghệ.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định luôn mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng và hết sức ủng hộ việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, coi đây là một công trình quan trọng cho quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Trong không khí chân tình, bạn bè, đồng chí, hai lãnh đạo cùng bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam-Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.