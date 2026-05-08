Thủ tướng: ASEAN cần chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, chiều 8/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN, với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.

ASEAN phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi.

Thủ tướng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.

Thứ nhất là ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế.

Theo Thủ tướng, ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 theo lộ trình thỏa thuận.

Thứ hai là trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác, để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa.

Theo Thủ tướng, các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt.

Thứ ba là nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng.

Tăng cường hợp tác với các nước trong ASEAN

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, hai Thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cấp và trên các kênh; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Hành động quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025-2030.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Thủ tướng Anutin để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố sự tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên cần tiếp tục phối hợp để phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường đầu tư ở mỗi nước, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng và bền vững.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia. Hai bên nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2025 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí ủng hộ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước, nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ USD hoặc cao hơn theo hướng cân bằng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.