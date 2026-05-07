Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo nhiều nước trong ASEAN và ADB

Ngày 7/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah bày tỏ mong muốn hợp tác với Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả, thực chất Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và xem xét thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại; củng cố hợp tác trong các lĩnh vực đánh bắt thủy, hải sản.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cho biết Brunei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Quốc vương đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah (Ảnh: TTXVN).

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác Chiến lược Philippines - Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng cũng như mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Về quan hệ hai nước, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho rằng hai nước có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh - quốc phòng, du lịch, giao lưu nhân dân. Ông cũng mong muốn có thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược song phương, trong đó dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tích cực cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 (Ảnh: TTXVN).

Trao đổi với Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp và cần phối hợp chặt chẽ để khai thác tốt những dư địa, tiềm năng hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng và dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm.

Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Timor Leste trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp xúc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hai Thủ tướng khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch thương mại hai chiều trong quý I đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên khẳng định tiếp tục xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc phối hợp bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: TTXVN).

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước ASEAN đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp quan điểm trong khuôn khổ ASEAN và Liên Hợp Quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực.

Tiếp Chủ tịch ADB Masato Kanda, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi cho đầu tư phát triển giai đoạn mới và hoan nghênh việc ADB sớm khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027-2031, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án.

Đồng thời, mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, ưu đãi và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ khu vực tư nhân, theo Thủ tướng.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB - ASEAN, Chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.

Ông Masato khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới và Chiến lược Đối tác quốc gia 2027-2031 sẽ bám sát các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ADB cũng sẽ không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục, phát triển các công cụ tài chính mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên, theo ông Masato Kanda.