Thanh tra Chính phủ điểm tên các mỏ khoáng sản vi phạm ở nhiều tỉnh thành

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký ban hành Kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại một số tỉnh thuộc khu vực phía Nam.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy (Ảnh: TTCP).

Hàng loạt vi phạm ở các tỉnh, thành

Kết luận thanh tra cho thấy, UBND các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ban hành nhiều quyết định khoanh định 136 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản không đúng quy định.

Một số khu vực khoáng sản đang hoạt động, đủ điều kiện để được khoanh định khu vực không đấu giá nhưng không được UBND tỉnh Đồng Tháp và Đồng Nai đưa vào khoanh định.

Thanh tra Chính phủ phát hiện UBND tỉnh Bình Phước cấp 6 giấy phép thăm dò khoáng sản với tổng diện tích hơn 70ha không đúng quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục cấp giấy phép thăm dò tại 2 mỏ đá xây dựng với tổng diện tích hơn 30ha sau khi giấy phép khai thác cấp trước ngày 1/7/2011 đã hết thời hạn và chấm dứt hiệu lực, không đúng quy định của Luật Khoáng sản.

UBND tỉnh Bình Phước, Đồng Nai cấp giấy phép khai thác, gia hạn giấy phép khai thác đối với 32 mỏ khoáng sản cung cấp ra thị trường, không đúng quy định.

Trong khi đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lại 2 giấy phép khai thác đá xây dựng và gia hạn một mỏ cát tại các khu vực không được cấp giấy phép khai thác từ trước ngày 1/7/2011 nhưng giấy phép hết hạn và chấm dứt hiệu lực, không đúng quy định.

Hành vi vi phạm về cấp, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên của UBND tỉnh Bình Phước và Đồng Nai dẫn đến một khối lượng lớn tài nguyên khoáng sản được khai thác, cung cấp ra thị trường.

Mặc dù các chủ đầu tư đã tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất đai để thực hiện các thủ tục khai thác, nộp tiền cấp quyền khai thác đối với toàn bộ trữ lượng khoáng sản được cấp phép, thực hiện đầu tư khai thác và kê khai nộp các loại thuế, phí theo quy định... nhưng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh vi phạm cần được xem xét, làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tại mỏ đá xây dựng xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, Bình Phước cũ), chủ đầu tư không thông báo kế hoạch thi công thăm dò khoáng sản, không có thiết kế mỏ được cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhưng đã tiến hành khai thác, không đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Tại mỏ đất sét ở thôn 3, xã Suối Rao (huyện Châu Đức cũ), chủ đầu tư chưa hoàn thành hết các hạng mục xây dựng cơ bản mỏ nhưng đã chuyển nhượng, không đúng quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Khoáng sản.

Khai thác đá tại một địa phương phía Nam (Ảnh minh họa: Dương Phong).

Chuyển thông tin tới cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM, TP Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân liên quan qua các thời kỳ.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TPHCM và TP Đồng Nai chỉ đạo rà soát, xác định và tính thu tiền cấp quyền khai thác đối với khoáng sản làm vật liệu san lấp tại các mỏ có hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn giai đoạn từ năm 2014 đến nay.

UBND TP Đồng Nai chỉ đạo xác định và thu bổ sung tiền cấp quyền khai thác trên 247.280m3 khoáng sản chính của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, chủ đầu tư mỏ đá Mũi Tàu (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước cũ) và 209.900m3 khoáng sản đi kèm đối với Công ty TNHH MTV sản xuất, thương mại, xây dựng Phú Hương, chủ đầu tư mỏ đá xây dựng thôn 7 xã Long Giang (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND TP Đồng Nai chỉ đạo rà soát việc kê khai nộp thuế tài nguyên của các chủ đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh trong thời gian chậm ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 (tỉnh Đồng Nai), năm 2022 (tỉnh Bình Phước) và năm 2023 (tỉnh Đồng Tháp).

UBND TPHCM và TP Đồng Nai chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền ở địa phương khẩn trương rà soát, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường mà các đơn vị khai thác khoáng sản còn nợ tính đến 30/4/2025.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ việc thực hiện các biện pháp xử lý kinh tế trên phải hoàn thành trong tháng 9 tới.

Quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý về hành chính và kinh tế, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM, TP Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp chuyển thông tin qua cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật.