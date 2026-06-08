Tây Ninh yêu cầu xử nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây khó doanh nghiệp

Ngày 8/6, tại hội nghị công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) năm 2025, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) áp dụng bộ chỉ số PCI 2.0 với nhiều thay đổi về phương pháp đánh giá.

Theo đó, phạm vi đánh giá được mở rộng từ môi trường kinh doanh sang hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân; tập trung vào chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn lực, mức độ cạnh tranh bình đẳng và hiệu quả thực thi các cam kết cải cách.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: An Huy).

Kết quả công bố cho thấy PCI năm 2025 của Tây Ninh đạt 58,54 điểm, thấp hơn mức trung vị cả nước 5,36 điểm và thấp hơn mức trung vị vùng Đông Nam Bộ 5,41 điểm.

Trong 9 chỉ số thành phần, Tây Ninh có 2 chỉ số nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Cụ thể, chỉ số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đạt 8,86 điểm, xếp thứ 2/34 địa phương, phản ánh những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, giảm thời gian làm việc với cơ quan Nhà nước và hạn chế tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Chỉ số thiết chế pháp lý cũng đạt kết quả khả quan khi xếp thứ 3/34 địa phương. Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao khả năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tính công bằng trong hoạt động xét xử.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: An Huy).

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính, 7 chỉ số còn lại chỉ ở mức tiệm cận hoặc thấp hơn trung vị cả nước. Trong đó, 3 điểm nghẽn lớn nhất tập trung ở các chỉ số tiếp cận nguồn lực, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.

Cụ thể, chỉ số tiếp cận nguồn lực đạt 4,75 điểm, xếp thứ 32/34 địa phương. Dù có lợi thế về quỹ đất và mặt bằng sản xuất, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tín dụng chỉ đạt 7,92%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước.

Đáng chú ý, chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đứng cuối bảng xếp hạng với 4,37 điểm. Hạn chế lớn nhất là độ phủ của các chương trình hỗ trợ còn thấp, nhất là trong các lĩnh vực hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tài chính.

Trong khi đó, chỉ số chính quyền kiến tạo đạt 3,23 điểm, xếp thứ 32/34 địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho rằng chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh chưa được triển khai đồng bộ tại các sở, ngành và cấp cơ sở, dẫn đến khoảng cách giữa định hướng và thực tiễn thực hiện.

Đối với chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), được VCCI công bố lần đầu năm 2025, Tây Ninh đạt 4,01 điểm, xếp thứ 24 cả nước, thấp hơn mức trung vị quốc gia. Kết quả này cho thấy khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh vẫn còn những hạn chế về khả năng sinh lời, liên kết chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: An Huy).

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, kết quả PCI và BPI năm 2025 đã chỉ ra nhiều tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cải thiện PCI và BPI năm 2026; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng cơ chế theo dõi, công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp; rà soát các chương trình hỗ trợ hiện có.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất, đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với doanh nghiệp.

"Tôi nhấn mạnh phải xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu; nhưng đồng thời phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Không thể để bộ máy rơi vào hai thái cực: một bên gây khó cho doanh nghiệp, một bên sợ trách nhiệm không dám làm. Cả hai đều cản trở phát triển", ông Hẳn nói.