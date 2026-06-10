Tây Ninh lấy mẫu sinh phẩm hơn 2.600 phần mộ liệt sỹ tại Đức Hòa

Ngày 10/6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) tổ chức lễ phát động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Hòa để phục vụ công tác giám định ADN.

Các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: H.N.).

Nghĩa trang liệt sỹ Đức Hòa hiện là nơi an nghỉ của 4.561 liệt sỹ, trong đó có 2.645 phần mộ chưa xác định được thông tin. Việc lấy mẫu sinh phẩm nhằm phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ tên tuổi, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hậu Nghĩa, cho biết hoạt động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo ông Hoàng, việc giám định ADN sẽ góp phần giúp các liệt sỹ sớm được xác định danh tính, trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều năm chưa rõ thông tin.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Hòa hiện còn hơn 2.600 phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin (Ảnh: H.N.).

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và chứng kiến nghi thức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, chính thức triển khai hoạt động lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Hòa.

Hoạt động này góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bến Lức và xã Dương Minh Châu (Tây Ninh) cũng tổ chức lễ phát động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.