Lâm Đồng lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính liệt sỹ

Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan khảo sát thực tế tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức Lập nhằm thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đây là hoạt động nằm trong Chương trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan khảo sát tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức Lập (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Lập để giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ, tri ân gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời, các thông tin liên quan từng mẫu hài cốt sẽ được số hóa, cập nhật trên phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với các chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công tác lấy mẫu được thực hiện theo quy trình khép kín đối với từng phần mộ liệt sỹ (Ảnh: Thanh Tùng).

Việc triển khai lấy mẫu ADN đối với các liệt sỹ chưa được xác định được thông tin không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, người có công mà còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình tìm lại người thân đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Được biết, công tác lấy mẫu được thực hiện theo quy trình khép kín đối với từng phần mộ liệt sỹ. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, các phần mộ đều được hoàn nguyên hiện trạng và chỉnh trang chu đáo.

Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 4.845 phần mộ liệt sỹ chưa biết tên tại 11/12 nghĩa trang cần được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính.