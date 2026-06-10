Quân khu 7 huy động đội quy tập hài cốt từ Campuchia tăng cường cho TPHCM

Liên quan đến kế hoạch quy tập hài cốt liệt sỹ tại nghĩa địa Chí Hòa (nay là công viên Lê Thị Riêng, TPHCM), Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, cho biết, đơn vị sẵn sàng điều động lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ từ Campuchia về hỗ trợ TPHCM triển khai nhiệm vụ.

Qua khảo cứu, các đơn vị đã xác định được 3 khu vực trọng điểm cần tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sỹ với tổng diện tích khoảng 2.500m2 tại công viên Lê Thị Riêng.

Về thời điểm triển khai quy tập, Thiếu tướng Trần Chí Tâm đánh giá cuối tháng 6 là phù hợp. Khi đó, các Đội K (đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 7) thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước.

Đội K72 thuộc Bộ CHQS TP Đồng Nai đang quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia (Ảnh: QK7).

"Đây là lực lượng có nhiều kinh nghiệm trong khảo sát, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ. Quân khu 7 sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và cán bộ chuyên môn để phối hợp, hỗ trợ TPHCM khi triển khai nhiệm vụ", Thiếu tướng Trần Chí Tâm khẳng định.

Theo các nguồn sử liệu, sau đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thu gom và chôn cất tập trung nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh tại nghĩa địa Chí Hòa, nay là công viên Lê Thị Riêng.

Tuy nhiên, sau gần 60 năm, địa hình, địa vật tại khu vực đã thay đổi. Công viên hiện là không gian sinh hoạt công cộng của người dân. Vì vậy, việc tìm kiếm, quy tập phải được thực hiện thận trọng, khoa học và chính xác, tránh nóng vội khi chưa có đủ căn cứ khoa học.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề nghị TPHCM tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) và các cơ quan chuyên môn sử dụng radar xuyên đất, phân tích địa tầng và các phương pháp khoa học tiên tiến khác để xác định rõ hơn các khu vực nghi vấn.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các nhân chứng khảo sát tại công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Ngọc Tân).

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cũng cho biết, sau khi cất bốc, các hài cốt sẽ được bảo quản nghiêm ngặt và lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính.

Đối với những trường hợp không xác định được danh tính, đơn vị đề xuất xây dựng một công viên nghĩa trang hoặc khu tưởng niệm ngay trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng thay vì di dời về các nghĩa trang liệt sỹ khác.