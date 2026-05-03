Tăng trưởng ấn tượng, Vũng Tàu chi thêm hàng trăm tỷ nâng tầm du lịch

Dòng người đổ về tắm biển Vũng Tàu những ngày nghỉ lễ

Nếu trước đây, nhiều phường của TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cùng san sẻ nhiệm vụ phát triển du lịch biển, thì sau sáp nhập, phường Vũng Tàu gần như “ôm trọn” nhiệm vụ này. Đây là cơ hội nhưng cũng đầy thách thức đối với một chính quyền mới.

Vừa thích ứng, vừa tăng tốc

Theo UBND phường Vũng Tàu, sau sáp nhập, khó khăn lớn nhất của địa phương là địa bàn quản lý rộng, lượng khách lớn…trong khi nhân sự chuyên môn còn mỏng, hạ tầng phục vụ du lịch chưa theo kịp.

Đặc biệt, phường Vũng Tàu vẫn chưa có cơ chế đặc thù cho địa bàn trọng điểm du lịch. Do đó, địa phương nhiều lần kiến nghị UBND TPHCM quan tâm cơ chế, tạo điều kiện để thu hút đầu tư.

Dù còn khó khăn, bộ máy chính quyền phường Vũng Tàu từng bước thích ứng với mô hình mới, đảm bảo hoạt động phục vụ người dân và du khách không bị gián đoạn.

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vũng Tàu đã chuyển hóa thách thức thành kết quả tích cực, thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng.

Tháp Tam Thắng là một công trình góp phần thu hút du khách đến với Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Năm 2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường Vũng Tàu đều vượt kế hoạch với tổng doanh thu các ngành, lĩnh vực đạt hơn 110%. Nổi bật là doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt gần 7.000 tỷ đồng với hơn 6 triệu lượt khách, tương đương 112% kế hoạch năm.

Bước sang năm 2026, du lịch tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

UBND phường Vũng Tàu cho biết, tổng doanh thu các ngành kinh tế trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 13.400 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước lũy kế 4 tháng đạt hơn 344 tỷ đồng, đạt 37,94% kế hoạch thành phố giao.

Trong khoảng thời gian này, Vũng Tàu đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách. Doanh thu lĩnh vực lưu trú, ăn uống đạt gần 2.700 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Trần Thị Bích Vân, đây là kết quả từ việc địa phương chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện đầu năm; đồng thời duy trì tốt công tác quản lý bãi biển, cứu hộ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và dịch vụ công ích tại các bãi tắm.

Đầu tư hàng trăm tỷ nâng tầm du lịch

Bên cạnh đó, UBND phường Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình và mô hình thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả thu hút du khách và phát triển du lịch bền vững. Trọng tâm là đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gắn du lịch biển với du lịch văn hóa, lễ hội, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm.

Biển Vũng Tàu luôn chật kín du khách vào cuối tuần và các ngày lễ (Ảnh: H.H.).

Các công trình điểm nhấn như tháp Tam Thắng, Công viên Thùy Vân… góp phần gia tăng sức hút cho Vũng Tàu.

Theo bà Trần Thị Bích Vân, bên cạnh kết quả trước mắt, phường Vũng Tàu cũng tạo nền tảng phát triển lâu dài thông qua việc triển khai các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị và du lịch.

Giai đoạn 2026-2030, UBND phường Vũng Tàu đã phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án với tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng; riêng năm 2026 dự kiến triển khai 3 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 100 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, cảnh quan, diện mạo địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng phục vụ người dân và du khách.

Trong 3-5 năm tới, phường Vũng Tàu tiếp tục định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, chất lượng, thông minh và có bản sắc riêng; tập trung khai thác hiệu quả các nhóm sản phẩm “Biển - Phố”, “Văn hóa ngư dân”, “Phố đêm và sức khỏe”; phát huy hệ thống di tích, lễ hội, không gian văn hóa biển.

Gắn du lịch với sinh kế và cộng đồng

Theo bà Trần Thị Bích Vân, UBND phường Vũng Tàu xác định phát triển du lịch phải gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân, sinh kế tại chỗ và phát triển kinh tế địa phương. Vì vậy, địa phương ưu tiên tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, ăn uống… và các dịch vụ phụ trợ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Trong quý I, địa phương đã giới thiệu việc làm cho 562 lao động; trong 4 tháng đầu năm, toàn phường có 6.886 hộ kinh doanh, cho thấy du lịch tiếp tục mở rộng cơ hội việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ tại chỗ.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (Ảnh: Q.Huy).

Bên cạnh du lịch biển truyền thống, phường Vũng Tàu đang mở rộng không gian hưởng lợi của cộng đồng thông qua phát huy di tích, lễ hội, không gian văn hóa biển và các sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần lan tỏa lợi ích đến các hộ kinh doanh và dịch vụ khu vực lân cận.

Song song đó, việc chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường cũng góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, môi trường sống và chất lượng phục vụ người dân, du khách.

“Quan điểm xuyên suốt của phường Vũng Tàu là người dân không đứng ngoài mà phải là chủ thể cùng tham gia, cùng hưởng lợi từ phát triển du lịch”, bà Trần Thị Bích Vân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo phường Vũng Tàu, để phát huy tốt hơn tiềm năng của địa bàn trọng điểm du lịch, địa phương rất cần sự quan tâm mạnh hơn từ cấp thành phố về cơ chế, nguồn lực, danh mục đầu tư và chính sách phát triển phù hợp với tính chất đặc thù.

Công viên hình bạch tuộc sắp được phường Vũng Tàu xây dựng để phục vụ người dân (Mô phỏng: UBND phường Vũng Tàu).

Phường Vũng Tàu kiến nghị UBND TPHCM quan tâm các dự án, công trình có tính kết nối và lan tỏa lớn như Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu, hạ tầng kết nối Vũng Tàu - Cần Giờ, khai thác quỹ đất công phục vụ du lịch và các không gian dịch vụ, sự kiện ven biển.

Mục tiêu là tiếp tục phát huy lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến và thúc đẩy du lịch Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.