Tặng điện thoại thông minh cho 400.000 hộ nghèo, cận nghèo

Đây là một trong những nội dung tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt tại Quyết định số 777.

Mục tiêu chung của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 (Chương trình) nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Về hỗ trợ thiết bị đầu cuối, mục tiêu phấn đấu 400.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh được nêu rõ.

Người nghèo ở Cần Thơ được tặng và hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh (Ảnh: CTV).

Theo đó, Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ những trường hợp được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng phát động năm 2021 và những hộ đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước trong các chương trình khác từ 1/1/2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ trên.

Thời gian thực hiện Chương trình được tính từ ngày 30/4 đến hết 31/12.

Về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu 100% địa bàn sau được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, gồm: Thôn đã có điện thuộc xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn đã có điện thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn lại; thôn đã có điện thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; nhà giàn trên biển.

Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, Chương trình phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

Chương trình cũng nêu mục tiêu phấn đấu 100% các đối tượng chính sách đặc biệt có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Những đối tượng này gồm: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường); trạm y tế xã (bao gồm cả điểm y tế/điểm trạm y tế xã); điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

100% ngư dân trên tàu, thuyền Việt Nam đánh bắt trên biển có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải, là một mục tiêu khác được đề cập trong Chương trình.

Chương trình sẽ triển khai các nhiệm vụ, địa bàn, khu vực hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ thiết bị đầu cuối.

Địa bàn, khu vực triển khai là thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn lại; thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; nhà giàn trên biển.

Về Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình sẽ hỗ trợ bù đắp chi phí phát triển mới và duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn, khu vực chưa có dịch vụ viễn thông di động mặt đất.