Tăng cường gắn kết quan hệ Việt Nam - Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 24/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện nhân chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất.

Tham dự buổi lễ có đại diện Chính phủ Singapore, các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Singapore, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Singapore cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh tiệc chiêu đãi Quốc khánh năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi có sự tham dự của Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang ở thăm chính thức Singapore.

Chuyến thăm cho thấy Việt Nam hết sức coi trọng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Trong năm qua, quan hệ Việt Nam và Singapore tiếp tục cùng nhau đạt được những bước tiến đáng kể. Kể từ khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025, hợp tác giữa hai nước đã nhanh chóng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư, kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ôn lại chặng đường 81 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, ổn định, phát triển năng động, hội nhập sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được hôm nay là kết quả sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, của sự nỗ lực bền bỉ toàn dân tộc, đồng thời có sự ủng hộ, hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Chính phủ và nhân dân Singapore.

Trên nền tảng những thành tựu của 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với hai mục tiêu 100 năm cùng khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

Trong hành trình đó, quan hệ Việt Nam - Singapore luôn là một điểm sáng. Kể từ khi Việt Nam thực hiện đường lối Đổi mới, Singapore đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trên nền tảng tin cậy chính trị, sự chia sẻ tầm nhìn chiến lược và những lợi ích chung, quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, từ việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 đến nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025; hợp tác Việt Nam - Singapore đã không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước đang trở thành những đối tác tiên phong trong các lĩnh vực mới như kết nối năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và tài chính xanh...

Vừa qua, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại dấu ấn nổi bật trên cả bình diện song phương và đa phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Đặc biệt, thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, đã thu hút sự quan tâm và nhận được đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định rõ trách nhiệm, vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu; góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng Hành động Nhân dân Singapore đã cùng nhất trí về việc thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng, đánh dấu một bước chuyển quan trọng, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ở hai nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đối thoại chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất chính là bước triển khai sớm, cụ thể và khẩn trương các thỏa thuận giữa hai Đảng. Cùng nhau, hai nước đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới với tầm vóc ngày càng thực chất và hiệu quả. Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Singapore để cùng vượt qua những thách thức của thời đại, chung tay kiến tạo những giá trị bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Thay mặt chính phủ và nhân dân Singapore, ông Chan Chun Sing, Bộ trưởng Điều phối dịch vụ Công, Bộ trưởng Quốc phòng nhận định Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài kể từ khi giành độc lập năm 1945; đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để chuyển mình thành một trong những nền kinh tế năng động và có khả năng thích ứng cao nhất châu Á.

Ngày nay, Việt Nam đang đi đầu và tích cực tham gia các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, năng lượng xanh và hiện đại hóa công nghiệp.

Việt Nam có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời tiếp tục đóng góp vào nền hòa bình và ổn định trong ASEAN, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thương mại, tăng cường an ninh khu vực và ủng hộ phát triển bền vững tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Chan Chun Sing bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Về quan hệ song phương, Bộ trưởng Chan Chun Sing cho rằng Singapore và Việt Nam có quan hệ hữu nghị gần gũi, bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đối thoại Chiến lược Singapore - Việt Nam lần thứ nhất là một cơ chế mới, sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo hai bên trao đổi thẳng thắn quan điểm, học hỏi kinh nghiệm của nhau và tìm kiếm những phương thức hợp tác mới.

Quan hệ song phương còn đạt được những dấu mốc quan trọng khác trong năm nay. Singapore vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước và đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La năm 2026.

Chuyến thăm đã tạo động lực mới để hai bên làm sâu sắc hơn hợp tác, trong đó có các lĩnh vực như khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và sản xuất tiên tiến, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Năm nay cũng đánh dấu 30 năm triển khai sáng kiến Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Từ VSIP đầu tiên tại tỉnh Bình Dương, hai bên đã mở rộng lên 27 khu công nghiệp tại 16 tỉnh. Các VSIP đã thu hút tổng cộng hơn 31,5 tỷ USD vốn đầu tư từ khoảng 1.000 doanh nghiệp thuê đất và tạo ra hơn 350.000 việc làm.

Các khu công nghiệp này đã trở thành những trung tâm quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất của Việt Nam, đồng thời thể hiện chiều sâu của quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

VSIP 2.0, với các khu công nghiệp xanh và thông minh, hiện đang được quy hoạch và sẽ thu hút đầu tư vào những lĩnh vực mới và đang nổi lên như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và kỹ thuật số, những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Quan hệ giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc ở tất cả các cấp. Singapore đã đón hơn 22.600 cán bộ Việt Nam sang chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm phát triển trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Singapore.

Những sáng kiến như Chương trình Trao đổi nhân tài đổi mới sáng tạo tiếp tục tạo ra các cơ hội mới để đội ngũ chuyên gia của hai nước học hỏi lẫn nhau.

Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, phối hợp với Quỹ Temasek và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận nhiều cán bộ cấp chiến lược tham gia Chương trình Lãnh đạo tiềm năng.

Việt Nam cũng là điểm đến du lịch được nhiều người Singapore yêu thích. Kết nối hàng không ngày càng phát triển giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Danh sách các điểm đến tại Việt Nam có đường bay thẳng từ Singapore đã được mở rộng.

Cộng đồng người Việt Nam năng động, cần cù tại Singapore và số lượng ngày càng tăng người Singapore đến khám phá nền văn hóa cùng di sản phong phú của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường sự gắn kết xã hội giữa hai nước.

Là hai nước thành viên ASEAN, Singapore và Việt Nam cùng cam kết sâu sắc đối với hòa bình và ổn định khu vực; phối hợp tốt trong việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, định hình một cấu trúc khu vực bao trùm và dựa trên luật lệ, cũng như ứng phó các thách thức xuyên quốc gia như tội phạm mạng và buôn bán ma túy.

Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC vào năm 2027. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy lợi ích của khu vực, đẩy mạnh hội nhập kinh tế và duy trì an ninh tại Đông Nam Á cũng như khu vực rộng lớn hơn.

Cũng tại buổi lễ, những tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa Việt Nam đã góp phần làm cho bạn bè quốc tế, đặc biệt là Singapore hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp diễn ra Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần đầu tiên, tạo động lực to lớn để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và thực chất.