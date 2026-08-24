Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trưa 24/8 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới sân bay Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore trong hai ngày 24-25/8 theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Quốc Vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore Desmond Choo đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại sân bay Changi (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á (Singapore).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thực hiện ước vọng của Người, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á ở Singapore (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN).

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng trong không gian rộng lớn của Bảo tàng Văn minh châu Á, khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới. Tháng 5/2008, nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm.

Tháng 9/2011, bức tượng Bác Hồ đã được đặt bên cạnh tấm bia tưởng niệm trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Trong chuyến thăm Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Lãnh đạo hai bên đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược cấp cao này trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore hồi tháng 5 vừa qua.

Chuyến thăm chính thức Singapore của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lần đầu tiên một đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore, và Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có cơ chế tương tự với Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Chuyến thăm phản ánh bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đảng, đồng thời tạo thêm nền tảng chính trị và động lực để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu. Chuyến thăm cũng thể hiện quyết tâm của cả hai bên đưa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đi vào thực tiễn.